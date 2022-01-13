Рубль, скорее всего, уйдет выше 74,7 руб./$1 на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль, скорее всего, поднимется выше уровня 74,7 руб./$1 на торгах в четверг, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Минфин в среду заявил об увеличении покупок валюты в рамках бюджетного правила на 60%. Валютная пара доллар/рубль с большой вероятностью в четверг снова уйдет выше сопротивления 74,7 руб./$1, что создаст технические предпосылки для дальнейшего обесценения рубля. К этому стоит добавить сильное падение котировок ОФЗ четыре сессии подряд: трейдеры закладываются на повышение ключевой ставки ЦБР на 0,5 п.п. в феврале. Причем мы считаем, что этот процесс регулятор в феврале не завершит, поскольку инфляция продолжит рост в основном из-за увеличения объемов социальных выплат. Естественно, распродажа ОФЗ будет давить на рубль", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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