Рост нефтяных котировок может замедлиться в ближайшее время - BCS Express

Рост нефтяных котировок может замедлиться в ближайшей перспективе в связи с избыточностью текущего подъема, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent после публикации статистики EIA консолидируются в диапазоне $84,4-85 за баррель. Текущий подъем нефтяных котировок выглядит локально избыточным, и скорость движения наверх может замедлиться в ближайшей перспективе. Ценам уже удалось отыграть почти всю просадку октября-декабря, краткосрочные риски смещены вниз в пользу коррекции", - пишет аналитик.

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