Brent - $84,41 за баррель

Фондовые индексы США выросли по итогам среды. Азиатские рынки акций торгуются разнонаправленно в четверг. Цены на нефть опускаются на торгах в четверг.

Фондовый рынок США завершил торги в среду ростом. Инвесторы анализировали опубликованные данные о декабрьской инфляции в стране.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы подъема стали максимальными за 40 лет - с июня 1982 года.

Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков.

Несмотря на то, что индексы завершили торги ниже максимальных отметок сессии, рынок показал признаки облегчения, поскольку уровень инфляции совпал с прогнозами, отметил экономист Capitol Securities Management Кент Энгелк.

"Рынку акций предстоит пройти новый тест - снизится ли инфляционное давление? Я верю, что это произойдет, но не думаю, что инфляция замедлится до целевых 2%, которых ожидает рынок", - заявил Энгелк.

Инфляция продолжит ускоряться в начале 2022 года, стабилизируется и начнет замедляться во втором квартале, считают эксперты из RBC Capital Markets. "Но ФРС вероятнее всего почувствует давление от роста цен и будет вынужден принять решение о повышении (ставки ИФ) уже на заседании в марте", - написали аналитики.

Бумаги фармкомпании Biogen Inc. (SPB: BIIB) подешевели на 6,7%. Власти США сообщили, что страховка Medicare будет покрывать стоимость препарата Aduhelm от болезни Альцгеймера только для пациентов на ранней стадии, которые участвуют в клинических испытаниях. Цена акций Eli Lilly & Co., разрабатывающей аналогичный препарат, снизилась на 2,44%.

Стоимость медицинской страховой компании Humana Inc. (SPB: HUM) поднялась на 0,92%. Компания запустит обратный выкуп акций объемом $1 млрд, который станет частью программы buyback на сумму $3 млрд, объявленной в феврале прошлого года.

Meta Platforms (SPB: FB) Inc. (ранее Facebook) назначила Тони Сюя, главу сервиса по доставке еды DoorDash Inc., членом совета директоров компании. Акции DoorDash подешевели на 2,1%, цена бумаг Meta снизилась на 0,3%.

Производитель хирургических роботов и систем Intuitive Surgical (SPB: ISRG) сообщил, что выручка в октябре-декабре, по предварительным данным, достигла почти $1,55 млрд, что на 17% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Тем не менее, котировки акций компании опустились на 1,5%.

Банк Jefferies Financial Group (SPB: JEF) Inc. в четвертом квартале 2021 года зафиксировал выручку в размере $1,81 млрд, что на 3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Показатель также оказался хуже прогнозов аналитиков, оценивших его в $1,9 млрд. Котировки бумаг банка рухнули на 9,3%.

Котировки акций спутникового провайдера Dish Network Corp. подорожали на 2,8%. Издание New York Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что компания ведет переговоры о слиянии с DirectTV.

Стоимость Caterpillar (SPB: CAT) Inc. поднялась на 1,1%. Аналитики банка UBS увеличили прогнозную цену акций компании до $250 с $235 за бумагу.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 38,3 пункта (0,11%) и составил 36290,32 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 13,28 пункта (0,28%) - до 4726,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 34,94 пункта (0,23%) и составил 15188,39 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают данные о декабрьской инфляции в США и то, как они могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно накануне, потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года. Инфляция ускорилась с ноябрьских 6,8% и стала максимальной за 40 лет.

Эти данные могут стать дополнительным аргументом в пользу скорого повышения ключевой процентной ставки Федрезерва. В декабре ФРС допустила три подъема ставки в текущем году, и рынок теперь оценивает вероятность того, что первое повышение случится уже в марте, в 75% против 35% месяцем ранее.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом и распространением более заразного штамма "омикрон" даже в тех странах АТР, где вакцинировано большинство населения. Так, в Японии в среду впервые за четыре месяца зафиксировано свыше 13 тыс. новых случаев заражений, в Китае также наблюдаются локальные вспышки в преддверии зимней Олимпиады в Пекине.

"Пока реакция рынка на "омикрон" довольно умеренная, но стоит приглядываться к опасениям по поводу дальнейших последствий для мировых цепочек поставок, которые могут спровоцировать уход из рисковых активов", - приводит слова аналитика ActivTtrades Андерсона Алвеса издание MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:12 МСК упал на 0,8%, более широкий Topix потерял 0,5%.

В число лидеров снижения котировок входят акции производителя полупроводников Lasertec (-2,6%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-1,6%), производителя промышленного оборудования Keyence (-2%) и выпускающей фотоаппараты Olympus Corp (-4,3%).

Вместе с тем бумаги японских финансовых компаний, позитивно реагирующие на перспективы роста ставок, торгуются в плюсе. Акции горнодобывающих компаний дорожают на фоне повышения цен на сырье.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 МСК снизился на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1% и достиг пика шести недель.

Поддержку китайскому фондовому рынку оказывают данные о том, что объем нового банковского кредитования в стране по итогам 2021 года вырос на 1,6% и достиг рекордного уровня - 19,95 трлн юаней.

Субиндекс технологических компаний в Гонконге подскочил на 5%, рекордными темпами за три месяца, благодаря росту акций Alibaba, Meituan и NetEase.

Между тем Шанхайская биржа торгуется преимущественно в минусе, лидерами снижения выступают компании из сектора здравоохранения и потребительских товаров, а также энергетические фирмы. Наибольшее негативное влияние на индекс оказывают бумаги BYD Company (-2,5%), Contemporary Amper (-1,7%), Tianqi Lithium (-4,5%), Wuliangye Yibin (-1,3%), Tianjin Chase (-1,6%) и Goertek Inc (-4,4%).

Капитализация автопроизводителя Great Wall Motor упала на 3,7%, а рыночная стоимость страховщика Ping An Insurance (Group) Co. of China выросла на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 МСК опустился на 0,35%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - упала на 1,8%. Тем временем котировки LG Electronics подскочили на 7,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,48%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подскочили на 3,8%, бумаги другого представителя отрасли Rio Tinto - на 4,1%.

Цены на нефть опускаются в четверг после подъема накануне до максимальных уровней более чем за два месяца на данных о сокращении запасов в США.

Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,55 млн баррелей - до 413,3 млн баррелей, минимального уровня с 2018 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали уменьшения резервов на 1,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, опустились на 2,5 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 300 тыс. баррелей.

В то же время, добыча нефти в Штатах на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,7 млн б/с.

"Данные о запасах энергоносителей будут ключевыми в первые недели 2022 года, поскольку рынок ищет сигналы о том, что баланс спроса и предложения улучшается", - говорит аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $84,41 за баррель, что на $0,26 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,95 (1,1%) - до $84,67 за баррель, максимума с 9 ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,37 за баррель, что на $0,27 (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в среду стоимость этих контрактов поднялась на $1,42 (1,8%) и составила $82,64 за баррель, также самого высокого значения с 9 ноября.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в среду, что глобальный спрос на нефть оказался более высоким, чем ожидалось, поскольку распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" не привело к существенному ограничению экономической активности.

"Настрой нефтяного рынка в целом остается конструктивным, - отмечает аналитик по сырьевому сектору ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Сбои в поставках, неопределенность в отношении свободных мощностей стран ОПЕК, а также ослабления опасений, связанных с последствиями "омикрона" поддерживают нефтяной рынок. Доклад Минэнерго США дал ему дополнительный толчок".