Возможен заметный рост давления на рубль в январе - BCS Express

Возможен заметный рост давления на рубль в январе 2022 года на фоне закупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Банк России, по сообщениям Минфина, с 14 января по 4 февраля купит валюту и золото в рамках бюджетного правила на 585,9 млрд рублей. Итоговая сумма предполагает, что ежедневный объем покупок валюты вырастет на 60,5% и составит 36,6 млрд рублей. Это рекордный уровень в рамках бюджетного правила, - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии. - Таким образом, в январе можно ожидать заметного роста давления на рубль. Отчасти этот эффект будет компенсирован высокими ценами на нефть, но все равно курс может остаться относительно высоким. При этом снижения пары ниже 72-73 руб./$1 с таким объемом операций Минфина ждать не приходится. Однако уже в феврале объемы ежедневных покупок должны снизиться, и при стабильном внешнем фоне это будет располагать к укреплению рубля".

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