Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка снизиться на фоне ухудшения внешних факторов

Москва. 13 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также отсутствия какого-либо прогресса на переговорах в рамках Совета Россия-НАТО, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В среду завершились переговоры представителей России и НАТО по гарантиям безопасности, они продолжались четыре часа. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с Россией были сложными, состоялось серьезное обсуждение темы Украины, союзники по НАТО призвали РФ к деэскалации ситуации вокруг Украины. Также союзники по НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" альянса и сообщили о готовности к дальнейшим встречам с РФ для обсуждения конкретных предложений. Между НАТО и Россией, по словам Столтенберга, есть серьезные разногласия, преодолеть их будет непросто.

Фондовый рынок США завершил торги в среду ростом. Инвесторы анализировали опубликованные данные о декабрьской инфляции в стране. Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы подъема стали максимальными за 40 лет - с июня 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков. Несмотря на то, что индексы завершили торги ниже максимальных отметок сессии, рынок показал признаки облегчения, поскольку уровень инфляции совпал с прогнозами.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют уже в основном негативную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,98%, китайский CSI 300 - на 0,55%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, при этом колебания гонконгского индекса Hang Seng происходят вблизи уровня закрытия предыдущего дня; и лишь австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,25%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,24% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовом рынке США 13 января.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов в четверг также перешли к снижению после роста, отмечавшегося накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $84,49 за баррель, что на 0,21% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $82,49 за баррель, снизившись на 0,18% по отношению к закрытию 12 января.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,783 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,602 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 января снизился на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,07%, опустившись до 737,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-19" (-0,76%), "ФСК ЕЭС БО-03" (-0,68%) и "ГТЛК-001Р-03" (-0,58%), а в лидерах роста - облигации "ГТЛК-002Р-01" (+0,25%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,2%) и "ЕвроХим-001P-04" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 26-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 8,7% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила порядок определения ставок 10-15-го купонов облигаций серий 001Р-06 и 001Р-07. Размер ставки каждого купонного периода будет равен сумме ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, и 1%. Но не менее 0,01% годовых. Таким образом, ставка 10-го купона составит по выпускам 9,5% годовых. Оба 10-летних выпуска компания разместила в июле 2017 года по ставке 8,5% годовых. Объем облигаций серии 001Р-06 - 90 млрд рублей, серии 001Р-07 - 176 млрд рублей. Ставка текущего купона по выпускам - 5,6% годовых. 24 января по займам предстоит исполнение оферт.