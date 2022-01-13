13 января 2022 года 08:44
Рубль в четверг утром стабилен к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов
Москва. 13 января. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,65-74,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,72 руб./$1 (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,475 руб./EUR1 (-2,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,32 коп. к уровню закрытия 12 января, до 79,56 рубля.
Доллар при этом оказался на 19,23 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 80,41 коп. выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов 13 января на фоне неоднозначных внешних сигналов. Поддержку нацвалюте оказывают по-прежнему высокие цены на нефть, несмотря на их незначительное снижение. В то же время давление на рубль оказывает общемировое снижение интереса инвесторов к рисковым активам.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $84,5 за баррель, что на 0,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $82,5 за баррель, что на 0,17% ниже цены на закрытие рынка 12 января.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,94%, китайский CSI300 - на 0,55%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,17%.
Американский рынок акций завершил торги в среду ростом. Инвесторы анализировали опубликованные данные о декабрьской инфляции в стране. Несмотря на то, что индексы завершили торги ниже максимальных отметок сессии, рынок показал признаки облегчения, поскольку уровень инфляции совпал с прогнозами.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы подъема стали максимальными за 40 лет - с июня 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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13 января 2022 года 17:54
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13 января 2022 года 17:30
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"Мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение валютного курса на горизонте года, ориентируясь на укрепление рубля уже до 64 рублей осенью 2022 года... читать дальше
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13 января 2022 года 17:10
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13 января 2022 года 15:59
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Москва. 13 января. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в четверг днем; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне уменьшения оптимизма инвесторов относительно результативности переговоров по глобальной безопасности после того, как замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям России. читать дальше
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13 января 2022 года 15:38
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы ЛСР" с целью 860 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,4%, стоп-приказ: 657 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"ЛСР" - одна из крупнейших... читать дальше
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"Финам" открыл торговую идею "покупать акции BlackRock с целью $970 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: $855, говорится в комментарии инвестиционной компании.
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13 января 2022 года 14:59
Хорошие фундаментальные показатели и повышенное предложение валюты от экспортёров защитят рубль от негативных факторов в январе, что может обусловить его укрепление до 74 руб./$1 при стабилизации геополитической обстановки, считают аналитики Sber CIB.
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13 января 2022 года 14:12
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"Потребительские цены выросли на 0,56% за период с 1 по 10 января, что с учетом подтвержденных декабрьских данных (8,4% г/г) приблизило текущую... читать дальше
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13 января 2022 года 13:27
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