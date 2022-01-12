Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на отсутствии внешнеполитического позитива

Москва. 12 января. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в среду вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне отсутствия явного позитива после завершения переговоров Совета Россия-НАТО.

Курс доллара США составил 74,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 40,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,49 руб./EUR1, подорожав на 81,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 59,09 копейки - до 79,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил падение к доллару и евро на вечерних торгах. В среду в Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание Совета, обсуждалась тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ-НАТО представлял замглавы МИД Александр Грушко.

Переговоры в рамках заседания Совета Россия-НАТО были сложными, но именно по этой причине такой диалог необходим, заявил генсек Североатлантического альянса Столтенберг на пресс-конференции по итогам Совета Россия-НАТО. "У нас было очень серьезное и прямое обсуждение темы Украины", - отметил он.

Союзники по НАТО выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией сил близ Украины и призвали Москву к деэскалации ситуации, заявил он. Союзники по НАТО выразили готовность к дальнейшим встречам с Москвой для обсуждения конкретных предложений, заявил Столтенберг.

Российская делегация сообщила НАТО, что ей потребуется время для ответа на предложения о формировании графика дальнейших встреч, также заявил он.

10 января в Женеве состоялась встреча делегаций США и РФ. Американскую делегацию возглавила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, а российскую - заместитель главы МИД Сергей Рябков. По итогам переговоров Рябков заявил, что Россия заверила американских коллег об отсутствии планов напасть на Украину.

Сенаторы от демократов при поддержке администрации США позже в среду намерены огласить законопроект, предусматривающий введение пакета санкций в отношении российского руководства в случае, если РФ нападет на Украину, сообщило между тем в среду издание The Washington Post.

"Влиятельные сенаторы-демократы в среду опубликуют новый пакет санкций, который в случае вторжения на Украину затронет и президента России Владимира Путина, эту меру поддерживает Белый дом", - пишет издание.

"В проекте, полученном The Washington Post в преддверии публикации, говорится, что в случае вторжения на Украину санкции могут затронуть высшее военное руководство России и представителей руководства, а также банковские структуры. Они могут сказаться на российских компаниях, которые используют системы типа SWIFT", - подчеркивается в публикации.

Глобальные рынки демонстрируют позитивный настрой, так как накануне глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе слушаний в банковском комитете Сената США, что планы ФРС повысить ставки не приведут к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест. При этом высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса, отметил он.

Также глава Федрезерва сказал, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы подъема стали максимальными за 40 лет - с июня 1982 года.

Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков. Она превышает отметку в 6% по итогам уже третьего месяца подряд.

Усиление темпов роста цен обусловлено как низкой базой сравнения относительно пандемийного 2020 года, так и подорожанием энергоресурсов, нехваткой рабочих кадров, увеличением спроса и перебоями в глобальных цепочках поставок, отмечает Trading Economics.

Индекс CPI в декабре вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,4%, сообщает The Wall Street Journal.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в последний месяц 2021 года увеличились на 0,6% к ноябрю. В годовом выражении скачок составил 5,5% - максимум с февраля 1991 года. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,5% и 5,4%.

Минфин РФ с 14 января по 4 февраля направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 585,9 млрд рублей, сообщило в среду российское финансовое ведомство.

Объем ежедневных покупок составит эквивалент 36,6 млрд рублей. Это превысит рекорд, который был зафиксирован в ноябре прошлого года, - 25,9 млрд рублей (518,2 млрд рублей). В декабре объем покупок составлял 22,8 млрд рублей в день.

Как дневной, так и общий объем покупок в январе станет рекордным за все время их проведения, превысив предыдущий рекорд ноября 2018 года, когда общий объем средств, направляемых на покупку, составил 525,8 млрд рублей (25 млрд рублей в день).

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей за месяц).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль умеренно снижается по отношению к доллару США и дешевеет к евро, при этом на фоне валют других развивающихся стран, которые в основном укрепляются по отношению к доллару США, рубль является скорее исключением, несмотря на продолжающийся рост нефтяных цен. "Причиной такой ситуации может выступать геополитика: по итогам переговоров Россия-США в начале недели, а также состоявшегося сегодня диалога Россия - НАТО, заметных результатов, судя по всему, достичь не удалось. Как сообщает Washington Post, в Сенате США представители демократов готовятся представить законопроект, предусматривающий ряд санкций против российских чиновников и военных, в число которых входит и президент РФ Владимир Путин. Согласно сведениям издания, санкции также могут коснуться российских банков и будут задействованы в случае враждебных действий РФ по отношению к Украине", - отмечает Беспалов.

По мнению аналитика, еще одной причиной слабости рубля могут выступать опубликованные в среду данные о рекордном запланированном объеме покупки валюты и золота Минфином РФ. "Согласно данным ведомства, Минфин с 14 января по 4 февраля планирует направить на эти цели 585,9 млрд рублей, что эквивалентно объему покупок золота и валюты на 36,6 млрд рублей ежедневно. Кроме того, в среду были опубликованы важные для рынка данные об инфляции в США в декабре. Рост цен совпал с ожиданиями рынка и достиг 7% г/г. Несмотря на то, что это максимум с июня 1982 года, рынок отреагировал на данные спокойно. В среду вечером Росстат должен опубликовать уточненные данные по инфляции в РФ в декабре, а ближе к вечеру в четверг станут доступны данные по декабрьскому индексу цен производителей в США", - говорит Беспалов.

Цены на нефть продолжают расти вечером в среду после публикации официальных данных о недельной динамике запасов энергоресурса в США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,55 млн баррелей - до 413,3 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада американского министерства энергетики.

Товарные запасы бензина выросли на 7,96 млн баррелей и составили 240,75 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,54 млн баррелей, до 129,38 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,85 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,75 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду выросла на 0,94% - до $84,81 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,39% - до $82,35 за баррель.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник вечером, также показали снижение резервов нефти в США по итогам седьмой недели подряд.

По информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,077 млн баррелей после падения на 6,432 млн баррелей неделей ранее.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 января на 30,78 копейки, до 74,5277 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,75 копейки, до 84,6709 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 34,51 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,5136 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 27,07 копейки и составил 74,5531 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 796,375 млн, из которых $738,625 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 57,75 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 24,18 копейки, до 84,6615 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 6,07 копейки и составил 84,8023 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR610,973 млн, из которых EUR118,436 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR492,537 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на те же 2 б.п. - до 8,66%. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 9,02% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 9,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 9,65% годовых.