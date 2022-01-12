.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на отсутствии внешнеполитического позитива
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2021 год на уровне 8,4%
Росстат подтвердил оценку по инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,39%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,82%. Плодоовощная продукция в прошлом году подорожала на 14%, бензин - на 8,8%
 
Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП в 2022 году
Мировой ВВП в 2022 году вырастет на 4,1%, говорится в январском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP). В июне ВБ ожидал роста мирового ВВП на 4,3%. Ухудшение прогноза отражает продолжающиеся...
 
Треть регионов РФ улучшили инвестиционную привлекательность
По данным НРА, большинству регионов России удалось сохранить свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности. В 2021 году 52 из 85 субъектов остались в тех же группах, что и годом ранее. Не изменился и список лидеров: на первом месте Москва,...
 
Минсельхоз просят не снижать субсидирование ставок
Руководители Национальной мясной ассоциации (НМА), Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), Национального союза птицеводов (НСП), Национального союза свиноводов (НСС) и Росптицесоюза попросили главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева не...
 
12 января 2022 года 19:54

Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на отсутствии внешнеполитического позитива

Москва. 12 января. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в среду вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне отсутствия явного позитива после завершения переговоров Совета Россия-НАТО.

Курс доллара США составил 74,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 40,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,49 руб./EUR1, подорожав на 81,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 59,09 копейки - до 79,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил падение к доллару и евро на вечерних торгах. В среду в Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание Совета, обсуждалась тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ-НАТО представлял замглавы МИД Александр Грушко.

Переговоры в рамках заседания Совета Россия-НАТО были сложными, но именно по этой причине такой диалог необходим, заявил генсек Североатлантического альянса Столтенберг на пресс-конференции по итогам Совета Россия-НАТО. "У нас было очень серьезное и прямое обсуждение темы Украины", - отметил он.

Союзники по НАТО выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией сил близ Украины и призвали Москву к деэскалации ситуации, заявил он. Союзники по НАТО выразили готовность к дальнейшим встречам с Москвой для обсуждения конкретных предложений, заявил Столтенберг.

Российская делегация сообщила НАТО, что ей потребуется время для ответа на предложения о формировании графика дальнейших встреч, также заявил он.

10 января в Женеве состоялась встреча делегаций США и РФ. Американскую делегацию возглавила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, а российскую - заместитель главы МИД Сергей Рябков. По итогам переговоров Рябков заявил, что Россия заверила американских коллег об отсутствии планов напасть на Украину.

Сенаторы от демократов при поддержке администрации США позже в среду намерены огласить законопроект, предусматривающий введение пакета санкций в отношении российского руководства в случае, если РФ нападет на Украину, сообщило между тем в среду издание The Washington Post.

"Влиятельные сенаторы-демократы в среду опубликуют новый пакет санкций, который в случае вторжения на Украину затронет и президента России Владимира Путина, эту меру поддерживает Белый дом", - пишет издание.

"В проекте, полученном The Washington Post в преддверии публикации, говорится, что в случае вторжения на Украину санкции могут затронуть высшее военное руководство России и представителей руководства, а также банковские структуры. Они могут сказаться на российских компаниях, которые используют системы типа SWIFT", - подчеркивается в публикации.

Глобальные рынки демонстрируют позитивный настрой, так как накануне глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе слушаний в банковском комитете Сената США, что планы ФРС повысить ставки не приведут к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест. При этом высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса, отметил он.

Также глава Федрезерва сказал, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы подъема стали максимальными за 40 лет - с июня 1982 года.

Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков. Она превышает отметку в 6% по итогам уже третьего месяца подряд.

Усиление темпов роста цен обусловлено как низкой базой сравнения относительно пандемийного 2020 года, так и подорожанием энергоресурсов, нехваткой рабочих кадров, увеличением спроса и перебоями в глобальных цепочках поставок, отмечает Trading Economics.

Индекс CPI в декабре вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,4%, сообщает The Wall Street Journal.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в последний месяц 2021 года увеличились на 0,6% к ноябрю. В годовом выражении скачок составил 5,5% - максимум с февраля 1991 года. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,5% и 5,4%.

Минфин РФ с 14 января по 4 февраля направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 585,9 млрд рублей, сообщило в среду российское финансовое ведомство.

Объем ежедневных покупок составит эквивалент 36,6 млрд рублей. Это превысит рекорд, который был зафиксирован в ноябре прошлого года, - 25,9 млрд рублей (518,2 млрд рублей). В декабре объем покупок составлял 22,8 млрд рублей в день.

Как дневной, так и общий объем покупок в январе станет рекордным за все время их проведения, превысив предыдущий рекорд ноября 2018 года, когда общий объем средств, направляемых на покупку, составил 525,8 млрд рублей (25 млрд рублей в день).

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей за месяц).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль умеренно снижается по отношению к доллару США и дешевеет к евро, при этом на фоне валют других развивающихся стран, которые в основном укрепляются по отношению к доллару США, рубль является скорее исключением, несмотря на продолжающийся рост нефтяных цен. "Причиной такой ситуации может выступать геополитика: по итогам переговоров Россия-США в начале недели, а также состоявшегося сегодня диалога Россия - НАТО, заметных результатов, судя по всему, достичь не удалось. Как сообщает Washington Post, в Сенате США представители демократов готовятся представить законопроект, предусматривающий ряд санкций против российских чиновников и военных, в число которых входит и президент РФ Владимир Путин. Согласно сведениям издания, санкции также могут коснуться российских банков и будут задействованы в случае враждебных действий РФ по отношению к Украине", - отмечает Беспалов.

По мнению аналитика, еще одной причиной слабости рубля могут выступать опубликованные в среду данные о рекордном запланированном объеме покупки валюты и золота Минфином РФ. "Согласно данным ведомства, Минфин с 14 января по 4 февраля планирует направить на эти цели 585,9 млрд рублей, что эквивалентно объему покупок золота и валюты на 36,6 млрд рублей ежедневно. Кроме того, в среду были опубликованы важные для рынка данные об инфляции в США в декабре. Рост цен совпал с ожиданиями рынка и достиг 7% г/г. Несмотря на то, что это максимум с июня 1982 года, рынок отреагировал на данные спокойно. В среду вечером Росстат должен опубликовать уточненные данные по инфляции в РФ в декабре, а ближе к вечеру в четверг станут доступны данные по декабрьскому индексу цен производителей в США", - говорит Беспалов.

Цены на нефть продолжают расти вечером в среду после публикации официальных данных о недельной динамике запасов энергоресурса в США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,55 млн баррелей - до 413,3 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада американского министерства энергетики.

Товарные запасы бензина выросли на 7,96 млн баррелей и составили 240,75 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,54 млн баррелей, до 129,38 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,85 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,75 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду выросла на 0,94% - до $84,81 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,39% - до $82,35 за баррель.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник вечером, также показали снижение резервов нефти в США по итогам седьмой недели подряд.

По информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,077 млн баррелей после падения на 6,432 млн баррелей неделей ранее.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 января на 30,78 копейки, до 74,5277 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,75 копейки, до 84,6709 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 34,51 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,5136 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 27,07 копейки и составил 74,5531 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 796,375 млн, из которых $738,625 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 57,75 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 24,18 копейки, до 84,6615 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 6,07 копейки и составил 84,8023 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR610,973 млн, из которых EUR118,436 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR492,537 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на те же 2 б.п. - до 8,66%. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 9,02% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 9,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 9,65% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 января 2022 года 19:45
Рынок акций РФ вырос вместе с внешними площадками, индекс Мосбиржи закрепился у 3830п во главе с TCS
Москва. 12 января. Рынок акций РФ в среду вырос вместе с мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $84 за баррель) после выхода в США статистики по инфляции за декабрь, в целом совпавшей с ожиданиями. Индекс Мосбиржи поднялся к 3830 пунктам во главе с расписками TCS и бумагами "Роснефти", вышедшей на второе место по рыночной капитализации после "Газпрома" (с этой позиции ушел Сбербанк).    читать дальше
.
12 января 2022 года 19:34
Цены евробондов РФ в среду слегка подросли благодаря стабильной ситуации в секторе UST
Москва. 12 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря стабильной ценовой динамике базовых активов (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности американских казначейских обязательств в целом оказались незначительными.    читать дальше
.
12 января 2022 года 19:03
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 13 января в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - индекс цен производителей США в декабре (16:30 МСК); - недельное число...    читать дальше
.
12 января 2022 года 18:57
Sber CIB рекомендует покупать бумаги "Эталона" с целью 179 руб
Sber CIB рекомендует покупать бумаги "Эталона" с целью 179 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 85% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка. Эксперты указывают на ряд аргументов в пользу покупки бумаг компании: - ГК "Эталон" ожидает рекордно высоких продаж в денежном...    читать дальше
.
12 января 2022 года 18:42
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Русской Аквакультуры"
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Русской Аквакультуры" с целевой ценой 455 рублей за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "12 января "Русская Аквакультура" представила свои операционные результаты за IV кв. и 2021г, которые оказались сильными и опередили...    читать дальше
.
12 января 2022 года 18:04
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $622
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $622 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17,08%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Глобальный дефицит чипов, вызванный постковидной цифровизацией мировой экономики, имеет хорошие шансы...    читать дальше
.
12 января 2022 года 17:42
Инвестбанк Синара нейтрально оценивает долгосрочные перспективы акций Boeing
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" нейтрально оценивают долгосрочные перспективы акций Boeing Co., учитывая высокие риски компании, сообщается в обзоре инвестбанка. "Boeing, получивший выгоду от возвращения своего самолета 737 MAX на большинство ведущих рынков, в прошлом году поставил 340...    читать дальше
.
12 января 2022 года 17:18
"Финам" понизил рекомендацию для акций ConocoPhillips с "покупать" до "держать"
"Финам" понизил рекомендацию для акций ConocoPhillips с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $83,9 за штуку, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции ConocoPhillips с момента нашей рекомендации от 17 декабря на 16,6% и практически достигли нашей целевой цены....    читать дальше
.
12 января 2022 года 16:52
Sber CIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Совкомфлота
Аналитики Sber CIB подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота", говорится в материале инвестбанка. Компания показала в 2021г слабые результаты в конвенциональном сегменте бизнеса, считают аналитики SberCIB. В связи с этим понижены прогнозы её финансовых показателей. По итогам...    читать дальше
.
12 января 2022 года 16:10
"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции CF Industries c целью $80
алитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции CF Industries Holdings с прогнозной ценой $80 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, сообщается в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг компании: - Цены на...    читать дальше
.
12 января 2022 года 15:45
Инвестбанк Синара понизил рейтинги нефтегазовых компании США
Инвестиционный банк Синара понизил рейтинги нефтегазовых компании США на фоне ралли цены нефти, отмечается в обзоре. "Мы пересматриваем рейтинги американских нефтегазовых компаний в сторону понижения на фоне недавнего ралли в бумагах: акции выросли на 11-18% на фоне значительного увеличения...    читать дальше
.
12 января 2022 года 15:40
Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании новостей на внешнеполитическую тему
Москва. 12 января. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей на внешнеполитическую тему, так как ранее на этой неделе стартовала целая серия переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.    читать дальше
.
12 января 2022 года 15:24
Цена нефти вряд ли сохранит прежние темпы роста в краткосрочной перспективе - BCS Express
Цена нефти вряд ли сохранит прежние темпы роста в краткосрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Фьючерсы Brent отыграли большую часть падения ноября-декабря и вернулись в рамки долгосрочного восходящего тренда. Торги в среду проходят около $83-84/барр. В ближайшей...    читать дальше
.
12 января 2022 года 14:57
Котировки золота могут снизиться до $1810/унц. в ближайшей перспективе - Sber CIB
Котировки золота проверят на прочность уровень $1810 за тройскую унцию в ближайшей перспективе, говорится в комментарии Sber CIB. "Утром в среду на торгах в Азии золото колебалось у отметки $1820 за унцию. Рынок ожидает данных по промышленному производству в еврозоне за ноябрь и по ИПЦ США за...    читать дальше
.
12 января 2022 года 14:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $280
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $280 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,63%, стоп-приказ: $183, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что за 2021 год компания...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.