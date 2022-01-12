Рынок акций РФ вырос вместе с внешними площадками, индекс Мосбиржи закрепился у 3830п во главе с TCS

Москва. 12 января. Рынок акций РФ в среду вырос вместе с мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $84 за баррель) после выхода в США статистики по инфляции за декабрь, в целом совпавшей с ожиданиями. Индекс Мосбиржи поднялся к 3830 пунктам во главе с расписками TCS и бумагами "Роснефти", вышедшей на второе место по рыночной капитализации после "Газпрома" (с этой позиции ушел Сбербанк).

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3829,95 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1612,8 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,7%.

Доллар подорожал до 74,81 рубля (+0,36 рубля).

Повысились в цене расписки TCS Group (+4,7%), акции "Роснефти" (+2,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "Московской биржи" (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Упали после отсечки на бирже дивидендов бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-3%, до 67,75 рубля; дивиденды за III квартал - 2,66 рубля), также просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила во вторник, что звучащая в Конгрессе США идея о дополнительных санкциях против "Северного потока 2" не имеет смысла. Нуланд пояснила, что цель администрации - замедлить процесс запуска трубопровода.

В среду завершились переговоры представителей России и НАТО по гарантиям безопасности, они продолжались четыре часа, передал корреспондент "Интерфакса".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с Россией были сложными, состоялось серьезное обсуждение темы Украины, союзники по НАТО призвали РФ к деэскалации ситуации вокруг Украины. Также союзники по НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" альянса и сообщили о готовности к дальнейшим встречам с РФ для обсуждения конкретных предложений.

Между НАТО и Россией, по словам Столтенберга, есть серьезные разногласия, преодолеть их будет непросто.

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман предложила России выбор между деэскалацией с дипломатией и конфронтацией с последствиями.

Россия учла предложение НАТО о восстановлении работы миссий в Москве и Брюсселе, ответа Москва пока не дала, заявили в МИД РФ.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ в среду продолжил рост на фоне смягчения геополитической напряженности и после заявления главы ФРС Пауэлла о том, что экономика США находится в хорошей форме и ФРС будет предпринимать любые меры по сдерживанию инфляции.

В среду состоялась встреча между Россией и НАТО в Брюсселе, никаких серьезных прорывов сделано не было, но стороны настроены продолжить диалог, что уже вселяет оптимизм. В четверг пройдут переговоры в Вене в рамках ОБСЕ.

Как отмечает аналитик "Сбер управление активами" Александра Овчинникова, аппетит к рисковым активам в среду усилился. Оптимизм обусловлен оптимистичным настроением инвесторов на внешних площадках, снижением геополитической напряженности, а также ростом нефтяных котировок. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг составляет 3790-3890 пунктов, по индексу РТС - 1590-1640 пунктов.

Пауэлл подтвердил, что программа стимулирования будет окончательно свернута в марте, и спрогнозировал замедление инфляции к середине года. Позитива добавила статистика промышленного производства в еврозоне, объем которого увеличился на 2,3% в ноябре, превысив консенсус-прогноз 0,5%. Инфляция в США за декабрь оказалась чуть выше ожиданий. На этой новости инвесторы могут принять осторожное отношение к рынку в среднесрочной перспективе.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для американского индикатора "широкого рынка" S&P 500 важным будет завершить день выше уровня 4710 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), который является ключевым для определения краткосрочного тренда. Данные по потребительской инфляции в стране за декабрь по базовым показателям превысили прогнозы, что можно было сказать и об основном индикаторе в месячном исчислении (+0,5%). Основной инфляционный показатель тем временем ускорил рост с 6,8% до 7% г/г, что стало максимумом с 1982 года и оправдало прогнозы. Негативной реакции на рынках не наблюдалось в связи с готовностью инвесторов к подобного рода цифрам.

Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше поддержек 3875 и 1635 пунктов (средние полосы Боллинджера дневного графика), что указывает на сохранение перспектив повышения в район 3890 и 1645 пунктов (верхние полосы Боллинджера). Преодоление последних отметок может предвещать смену среднесрочного тренда на восходящий. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3785-3890 пунктов.

Прорыва в переговорах России и НАТО, судя по поступившим новостям, достигнуто не было, но стороны отметили желание продолжать диалог по вопросам безопасности в Европе, что само по себе позитивно для акций и рубля. В американских СМИ, тем временем, продолжают появляться сообщения о готовящихся против РФ санкциях, которые могут затронуть и "Северный поток 2" в случае усугубления ситуации на границе с Украиной. Для российских активов санкционные риски до их реализации представляют сдержанную угрозу, считает аналитик.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что на рынки вернулся оптимизм после заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что ФРС может повысить ставку три раза в текущем году, а вопрос сокращения баланса еще будет рассматриваться на 3-4 заседаниях. Таким образом, тон заявлений председателя ФРС оказался более "мягким", чем прогнозы различных банков. На этом фоне подорожали нефть, металлы, выросли индексы в Европе и США.

Газ в Европе упал ниже $1000 за 1000 кубометров, но для российских поставщиков более важным является долгосрочная тенденция в нефти. Поэтому бумаги "Газпрома" и "НОВАТЭКа" выросли в цене.

Morgan Stanley (SPB: MS) полагает, что нефть подорожает до $90 за баррель Brent в III квартале года. Причиной этому будет истощение запасов, а также дефицит инвестиций в нефтедобычу, что уже отражается на возможностях ОПЕК нарастить производство. В JPMorgan придерживаются более скромного прогноза - $90 за баррель Brent к концу года.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,5-1,4% после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что повышение ставки не приведет к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест, а высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса.

Также глава Федрезерва отметил, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года, ослабив инфляционное давление.

В Азии в среду также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 прибавил 1,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,8%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,7%) и Штаты (индексы S&P 500 и Nasdaq растут на 0,1-0,2%, Dow топчется на месте).

Темпы роста потребительских цен, а также цен производителей в Китае замедлились в декабре больше, чем ожидали эксперты. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 1,8% после ноябрьского подъема на 2,3% (максимум за 15 месяцев). Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 10,3% в годовом выражении при прогнозах роста на 11,1% после ноябрьского подъема на 12,9%.

Вышедшие в среду в США данные по потребительской инфляции в целом совпали с ожиданиями: индекс потребительских цен (CPI) в декабре вырос на 7% в годовом выражении. Однако относительно ноября рост составил 0,5% при прогнозах на 0,4%. В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах повысились на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

Нефть вечером в среду сохраняет позитивный импульс, спровоцированный накануне заявлениями Пауэлла о том, что американский ЦБ сможет замедлить инфляцию, не подорвав экономического роста. Статистика Минэнерго США о запасах оказалась неоднозначной, но не вызвала распродаж.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,5 за баррель (+0,9% и +3,5% во вторник), февральская цена WTI - $82,4 за баррель (+1,5% и +3,8% накануне).

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $70 за баррель до $74,95 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), который впервые содержит прогнозы и на 2023 год.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,55 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6-1,85 млн), запасы бензина выросли на 7,96 млн баррелей (ожидался рост на 2,75-3 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,54 млн баррелей (ожидался рост на 1,7-2 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+16%), акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+9,4%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+6,1%), банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+5,9%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+5,5%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5,4%).

Подешевели после отсечки дивидендов на бирже "префы" "Башинформсвязи" (MOEX: BISV) (-19,3%, до 9,78 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 1,02 рубля на акцию), также просели бумаги "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-8%, до 14,08 рубля), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-3,6%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-2,5%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (-1,9%).

АО "Евросибэнерго" (входит в En+ (MOEX: ENPG) Group) выставило оферту на выкуп акций ПАО "Иркутскэнерго" по цене 14,37 руб. за штуку, следует из раскрытия "Иркутскэнерго". "Иркутскэнерго" получило уведомление 11 января, владельцы выкупаемых бумаг будут зафиксированы на 28 февраля. На данный момент "Евросибэнерго" уже принадлежит 98,03% акций "Иркутскэнерго", говорится в сообщении.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 106,23 млрд рублей (из них 21,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,79 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 11,07 млрд рублей на акции "Норникеля").

Рк вч

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, BELU, BISV, BLNG, CHMF, ENPG, ETLN, FIXP, GAZP, GMKN, HIMC, HYDR, IRAO, IRGZ, KMEZ, KUZB, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, OZON, PLZL, POLY, ROSN, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TCSG, TGKN, VTBR, YNDX, ZILL

SPB$#&: MS, TCS