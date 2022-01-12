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12 января 2022 года 19:34

Цены евробондов РФ в среду слегка подросли благодаря стабильной ситуации в секторе UST

Москва. 12 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря стабильной ценовой динамике базовых активов (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности американских казначейских обязательств в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию вторника и составила 112,95% от номинала, что соответствует доходности 2,16% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась по отношению к 11 января всего на 2 базисных пункта, до 103,41% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункта и составила 1,02% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 2,5 пункта, составив 114 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 9 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 131,21% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 3,76% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 5 базисных пунктов - до 125,18% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,825% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 1,5 базисного пункта - до 108,35% от номинала (доходность снизилась также на 0,5 пункта, до 2,71% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 32 базисных пункта, подорожав до 121,25% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,92% годовых), выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 10 базисных пунктов, до 106,91% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 2,87% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 3 базисных пункта, до 105,02% от номинала (его доходность выросла на 1,5 пункта и составила 1,81% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций в большинстве своем продемонстрировали небольшой рост, в результате чего доходности евробондов РФ с погашением в 2029 году и 2047 году снизились на 1-2 базисных пункта. Такая динамика отечественных бумаг соответствовала глобальной конъюнктуре мировых долговых рынков, в частности доходность десятилетних US Treasuries снизилась за день на 2 базисных пункта - до 1,72% годовых, процентные ставки облигаций европейских стран опустились на 4-6 базисных пунктов. На этом фоне евробонды практически всех развивающихся стран также снизились в доходности. Опубликованные сегодня в США данные о росте инфляции за декабрь оказались в рамках ожиданий аналитиков, поэтому рынок базовых активов в целом позитивно отреагировал на эту статистику, что и привело к снижению доходностей евробондов. Дополнительную поддержку российским еврооблигациям оказывают растущие цены на нефть, в частности котировки сорта Brent сейчас находятся на уровне $84,3 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы подъема с июня 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков. Она превышает отметку в 6% по итогам уже третьего месяца подряд. Усиление темпов роста цен обусловлено как низкой базой сравнения относительно пандемийного 2020 года, так и подорожанием энергоресурсов, нехваткой рабочих кадров, увеличением спроса и перебоями в глобальных цепочках поставок. Индекс CPI в декабре вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,4%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в последний месяц 2021 года увеличились на 0,6% к ноябрю. В годовом выражении скачок составил 5,5% - максимум с февраля 1991 года. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,5% и 5,4%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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