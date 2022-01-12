Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 13 января в фокусе будет макростатистика и корпоративные события:

- индекс цен производителей США в декабре (16:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня);

- переговоры представителей России и ОБСЕ по безопасности в Европе;

- операционные результаты "АЛРОСА" за декабрь 2021г.

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