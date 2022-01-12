Sber CIB рекомендует покупать бумаги "Эталона" с целью 179 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 85% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка.

Эксперты указывают на ряд аргументов в пользу покупки бумаг компании:

- ГК "Эталон" ожидает рекордно высоких продаж в денежном выражении по итогам 2021г, рассказал президент компании Геннадий Щербина в интервью газете "Коммерсант". По прогнозам, продажи за 2021г составят 88 млрд руб., что на 10% больше, чем годом ранее.

- Компания займётся расширением бизнеса в регионах. Это общий тренд для российских девелоперов, который обусловлен ужесточением конкуренции в Москве и Санкт-Петербурге. ГК "Эталон" планирует выходить в другие регионы, помимо Омской и Новосибирской областей, где она начала проекты в 2021г. Но компания не намерена работать на Дальнем Востоке. Этот регион уже занят другим крупным игроком - "ГК ПИК".

- ГК "Эталон" рассматривает возможность поглощения других игроков и ведёт переговоры о потенциальной покупке пяти компаний. Это игроки малого и среднего масштаба, которые работают в регионах (вне Москвы и Санкт-Петербурга).

- Компания не ожидает значительного снижения спроса на квартиры, поскольку в России относительно невысокая общая обеспеченность жильём, а существующий жилой фонд довольно старый. В то же время спрос на жильё со стороны инвесторов уменьшился.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.