"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Русской Аквакультуры" с целевой ценой 455 рублей за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"12 января "Русская Аквакультура" представила свои операционные результаты за IV кв. и 2021г, которые оказались сильными и опередили наши прогнозы. Объем реализации в 2021г был на 1 тыс. т выше нашей оценки из-за большего, чем ожидалось, объема вылова. Выручка по итогам года выросла на 91% г/г, до 15,9 млрд руб., что значительно превышает нашу оценку в 14,3 млрд руб. и прежние ориентиры менеджмента", - указывает аналитик Артем Михайлин.

По мнению эксперта, разница с расчетами объясняется не только объемом реализации, но и значительным ростом среднего чека. "На фоне сильной динамики рынка и рекордного за последние годы спроса при восстановлении сегмента HoReCa средняя цена реализации "Русской Аквакультуры" в 2021г увеличилась более чем на 6% г/г, - констатирует Михайлин. - Основной рост произошел в IV кв., когда цена увеличилась на 22% г/г и превысила 635 руб./кг. В общей сложности последний квартал года обеспечил компании около 40% годовой выручки. Вероятно, руководство группы решило направить на продажу несколько больше продукции в силу благоприятной рыночной конъюнктуры".

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