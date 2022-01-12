"Финам" рекомендует покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $622 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17,08%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Глобальный дефицит чипов, вызванный постковидной цифровизацией мировой экономики, имеет хорошие шансы продлиться до конца 2022 года, что создает драйвер роста для полупроводниковой индустрии. Мощности ведущих производителей чипов почти полностью расписаны на ближайший год, а инвестиции в новые заводы лишь подчеркивают здоровую конъюнктуру в отрасли. Даже с учетом сохраняющихся рисков в лице распространения штамма "омикрон" и ужесточения ДКП со стороны ФРС, мы считаем, что iShares Semiconductor ETF сохраняет потенциал роста на горизонте ближайших 12 месяцев", - пишет аналитик Александр Ковалев.

iShares Semiconductor ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который в свою очередь включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска. В состав портфеля ETF входят 30 акций производителей чипов и полупроводникового оборудования из США, Франции, Тайваня и Нидерландов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.