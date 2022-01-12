Инвестбанк Синара нейтрально оценивает долгосрочные перспективы акций Boeing

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" нейтрально оценивают долгосрочные перспективы акций Boeing Co., учитывая высокие риски компании, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Boeing, получивший выгоду от возвращения своего самолета 737 MAX на большинство ведущих рынков, в прошлом году поставил 340 коммерческих самолетов по сравнению с 157 в 2020г. Но этот уровень гораздо ниже 611 самолетов, поставленных Airbus в 2021г. Инвесторы внимательно следят за поставками, когда авиакомпании и другие клиенты оплачивают половину или более покупной цены. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, аналитики ожидают, что продажи Boeing составят $65,1 млрд за 2021г против $58,2 млрд в 2020г", - пишут эксперты Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

Аналитики напоминают, что компания Boeing накопила запас из более чем 100 непоставленных самолетов Dreamliner, поскольку занимается решением производственных проблем и получением разрешений от регулирующих органов.

Отставание Boeing от Airbus в сфере поставок коммерческих самолетов пока продолжается, однако эксперты инвестбанка ожидают, что в 2022-2023гг оно сократится. По их оценкам, в 2022г Boeing увеличит поставки коммерческих самолетов на 80% до 576 штук, а в 2023г еще на 53% до 882 штук, превысив уровень 2018г.

"Таким образом, мы ожидаем существенного увеличения чистой прибыли Boeing: до $4,7 млрд в 2022г ($3,3 млрд - консенсус-прогноз Bloomberg) и до $9,2 млрд в 2023г ($5,4 млрд - консенсус-прогноз Bloomberg). Тем не менее, мы нейтрально смотрим на акции Boeing в долгосрочной перспективе, учитывая высокие риски компании, что отражается в ставке дисконтирования", - резюмируют Вахрамеев и Фомкина.

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