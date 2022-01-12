"Финам" понизил рекомендацию для акций ConocoPhillips с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $83,9 за штуку, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции ConocoPhillips с момента нашей рекомендации от 17 декабря на 16,6% и практически достигли нашей целевой цены. Основной причиной роста стало восстановление цен на нефть на фоне снижения опасений вокруг штамма "омикрон", что поддержало весь нефтегазовый сектор. Мы полагаем, что дальнейший апсайд стоимости "черного золота" выглядит ограниченным из-за перехода рынка в состояние профицита. В такой ситуации компании, фокусирующиеся на разведке и добыче, как ConocoPhillips, имеют ограниченный потенциал, что создает предпосылки для фиксации прибыли. Мы понижаем рекомендацию по акциям ConocoPhillips с "покупать" до "держать" и сохраняем целевую цену на уровне $ 83,9. Апсайд составляет 0,4%. Снижение рекомендации связано с мощной волной роста в акциях за последние 3 недели, хотя фундаментально картина поменялась слабо", - пишет аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международный мейджорам ExxonMobil и Chevron. Особенностью ConocoPhillips является фокус на сегменте разведки и добычи.

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