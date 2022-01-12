Sber CIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Совкомфлота

Аналитики Sber CIB подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота", говорится в материале инвестбанка.

Компания показала в 2021г слабые результаты в конвенциональном сегменте бизнеса, считают аналитики SberCIB. В связи с этим понижены прогнозы её финансовых показателей. По итогам 2021г EBITDA "Совкомфлота" снизится на 26% - до $678 млн, а чистая прибыль будет на 62% меньше, чем в 2020 году, и составит $115 млн. Это соответственно на 18% и 40% ниже предыдущей оценки аналитиков. Таким образом, дивидендная доходность будет на уровне 2,4%.

"Однако с другой стороны, цены на перевозку грузов начали восстанавливаться, - пишут эксперты. - В середине декабря ставки на фрахт танкеров класса Aframax - основной тип судов для "Совкомфлота" - восстановились до $14,3 тыс. за сутки. Для сравнения, в третьем квартале 2021 года ставки фрахта опускались до 30-летнего минимума $3,3 тыс. за сутки. Аналитики полагают, что в 2022г ставки продолжат восстанавливаться из-за роста спроса на нефть. В 2022г ситуация должна улучшиться: аналитики прогнозируют рост прибыли от эксплуатации судов в конвенциональном сегменте на 81%. В результате совокупная EBITDA "Совкомфлота" в 2022г повысится на 13%, а скорректированная чистая прибыль - на 62%".

Также стратеги Sber CIB отмечают, что при этом компания дешевле конкурентов. По расчётам, акции "Совкомфлота" торгуются с мультипликатором "стоимость предприятия/прогнозная EBITDA 2022 года" около 6,5. В то же время для конкурентов этот показатель составляет 6,9, а для морских перевозчиков, работающих в индустриальном сегменте, он равен 8,4. До 2025г "Совкомфлот" будет генерировать более 60% выручки именно в индустриальном сегменте.

"Несмотря на то что аналитики понизили целевую цену "Совкомфлота" на 7%, до 112 руб. за акцию, она по-прежнему предполагает существенный потенциал роста - 45% относительно текущих котировок. Сейчас в цену акций "Совкомфлота" заложен сценарий, по которому ставки фрахта танкеров в среднем будут держаться на пониженных уровнях 2021г. Но рынок не учитывает недавнее повышение ставок. Таким образом, аналитики сохраняют оценку "покупать", - говорится в комментарии инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.