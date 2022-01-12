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12 января 2022 года 16:10
"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции CF Industries c целью $80
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции CF Industries Holdings с прогнозной ценой $80 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, сообщается в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг компании: - Цены на азотные удобрения находятся вблизи исторических максимумов. Китай и Европа сократили экспорт удобрений, что привело к увеличению дефицита на международном рынке и способно поддержать дальнейший рост цен. - Китай может продлить ограничение экспорта. Ограничения на экспорт азотных удобрений из Китая действует до июля 2022г, но, вероятно, они будут продлены, поскольку сохраняется дефицит на внутреннем рынке. Ограниченный объём поставок со стороны Китая дает CF преимущество для повышения цен. - Рекордные прибыли переходят в 2022г. Компания ожидает рекордных цен реализации и прибыли в 1 полугодии 2022г. Представит результаты за IV кв. 2021г в феврале. Тогда же может повысить свой прогноз цен и прибыли на акцию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CF/INDUSTRIES-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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