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12 января 2022 года 15:40

Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании новостей на внешнеполитическую тему

Москва. 12 января. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей на внешнеполитическую тему, так как ранее на этой неделе стартовала целая серия переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.

Курс доллара США составил 74,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,72 руб./EUR1, подорожав на 4,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,9 копейки - до 79,13 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 января на 30,78 копейки, до 74,5277 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,75 копейки, до 84,6709 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах, так как участники внутреннего рынка находятся в ожидании новостей относительно переговоров Совета Россия-НАТО. В среду в Брюсселе проходит первое с 2019 года заседание Совета, на котором, согласно договоренностям, должна обсуждаться тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ-НАТО представляет замглавы МИД Александр Грушко.

10 января в Женеве состоялась встреча делегаций США и РФ. Американскую делегацию возглавила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, а российскую - заместитель главы МИД Сергей Рябков. По итогам переговоров Рябков заявил, что Россия заверила американских коллег об отсутствии планов напасть на Украину.

Глобальные рынки демонстрируют позитивный настрой, так как накануне глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе слушаний в банковском комитете Сената США, что планы ФРС повысить ставки не приведут к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест. При этом высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса, отметил он.

Также глава Федрезерва сказал, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года.

Внимание рынков теперь направлено на данные об инфляции в США, которые будут обнародованы в 16:30 МСК в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября.

Минфин РФ с 14 января по 4 февраля направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 585,9 млрд рублей, сообщило в среду российское финансовое ведомство.

Объем ежедневных покупок составит эквивалент 36,6 млрд рублей. Это превысит рекорд, который был зафиксирован в ноябре прошлого года, - 25,9 млрд рублей (518,2 млрд рублей). В декабре объем покупок составлял 22,8 млрд рублей в день.

Как дневной, так и общий объем покупок в январе станет рекордным за все время их проведения, превысив предыдущий рекорд ноября 2018 года, когда общий объем средств, направляемых на покупку, составил 525,8 млрд рублей (25 млрд рублей в день).

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей за месяц).

Цены на нефть немного повышаются днем в среду после максимального с начала 2022 года скачка по итогам предыдущей сессии благодаря росту интереса к риску на мировых рынках.

Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение резервов нефти в США по итогам седьмой недели подряд. По информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,077 млн баррелей после падения на 6,432 млн баррелей неделей ранее.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду выросла на 0,56% - до $84,19 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,79% - до $81,86 за баррель.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован министерством энергетики в среду в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 января, на 1,6 млн баррелей. Они также ожидают увеличения запасов бензина на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

"Рубль укрепился во вторник четвертую сессию подряд, развивая восходящую коррекцию от апрельских минимумов, достигнутых в первую неделю года. На этот раз наша валюта получила двойное ускорение - со стороны ФРС и рынка нефти. Теперь вопрос в том, сможет ли наша валюта удержать позиции и/или продолжить восстановление. Геополитические риски пока отошли на задний план, но могут в любой момент снова обостриться, а перспектива ужесточения политики ФРС и других Центробанков будет сдерживать бычий потенциал валют развивающихся стран, включая рубль", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Вчерашний рост рубля во многом объясняется существенным ослаблением доллара после выступления главы ФРС, на котором не было неприятных для рынка сюрпризов. Поддержку рублю вчера также оказывал значительный рост нефтяных цен. Сегодняшняя динамика рубля будет определяться декабрьскими данными по инфляции в США и итогами встречи Россия-НАТО. Негативный исход переговоров вернет курс пары "доллар-рубль" выше 75 руб./$1, но в целом у курса остается потенциал закрепиться ниже 74 руб./$1 в среднесрочной перспективе", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на те же 2 б.п. - до 8,66%. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 9,02% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 9,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 9,65% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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