Инвестбанк Синара понизил рейтинги нефтегазовых компании США

Инвестиционный банк Синара понизил рейтинги нефтегазовых компании США на фоне ралли цены нефти, отмечается в обзоре.

"Мы пересматриваем рейтинги американских нефтегазовых компаний в сторону понижения на фоне недавнего ралли в бумагах: акции выросли на 11-18% на фоне значительного увеличения нефтяных цен (WTI - на 14% до $81/барр.) с момента начала нашего анализа акций 22 декабря. В настоящее время мы видим существенный потенциал роста (16%) только у ConocoPhillips и сохраняем рейтинг "покупать" по бумагам данной компании. Ввиду сокращения потенциала роста до 4-6% у ExxonMobil Corp. и Chevron Corp. до справедливых цен рейтинг бумаг этих компаний снижен до "Держать", - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Эксперты банка видят в I полугодии 2022г два основных риска: 1) влияние распространения новых вариантов коронавируса на скорость восстановления спроса на нефть; маржа нефтепереработки под бoльшим риском, чем цена нефти; 2) реализация США нефти из резервов, что локально окажет влияние именно на WTI. Существует и риск временного запрета экспорта нефти, поскольку власти США недовольны сложившимися рекордными ценами на моторное топливо, подчеркивают Бахтин и Мордовцев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.