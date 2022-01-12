Цена нефти вряд ли сохранит прежние темпы роста в краткосрочной перспективе - BCS Express

Цена нефти вряд ли сохранит прежние темпы роста в краткосрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Фьючерсы Brent отыграли большую часть падения ноября-декабря и вернулись в рамки долгосрочного восходящего тренда. Торги в среду проходят около $83-84/барр. В ближайшей перспективе нет ожиданий сохранения прежних темпов роста. Если локальные импульсы наверх и будут, то вряд ли уровни выше $90/барр. могут быть устойчивыми на длительном горизонте. Рынок постепенно переходит в состояние перепроизводства, когда мировые запасы нефти вновь начинают расти. Учитывая неэластичность этого товара, причин для сохранения уверенного восходящего тренда может быть недостаточно. Более того, во II квартале ситуация может обостриться на фоне ужесточения денежно-кредитной политики центробанков развитых стран и увеличения добычи странами ОПЕК+ и США", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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