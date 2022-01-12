Котировки золота могут снизиться до $1810/унц. в ближайшей перспективе - Sber CIB

Котировки золота проверят на прочность уровень $1810 за тройскую унцию в ближайшей перспективе, говорится в комментарии Sber CIB.

"Утром в среду на торгах в Азии золото колебалось у отметки $1820 за унцию. Рынок ожидает данных по промышленному производству в еврозоне за ноябрь и по ИПЦ США за декабрь. Консенсус-прогноз предполагает, что за месяц потребительские цены в США выросли на 0,4%, а за год - на 7%. Столь высокая годовая инфляция неблагоприятна для котировок золота, так как она может повлечь не только ужесточение риторики Федрезерва, но и вполне конкретные меры с его стороны (очередное заседание регулятора пройдет 25-26 января). Мы полагаем, что в среду золото проверит на прочность поддержку $1810 за унцию. Если же ИПЦ США окажется ниже прогнозов (как опубликованные утром ИПЦ и ИЦП Китая), это поможет золоту закрепиться у текущих уровней", - пишет аналитик Антон Чернышев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.