"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $280

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $280 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,63%, стоп-приказ: $183, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что за 2021 год компания получила заказов на 909 самолетов, при этом уже 5 января текущего года Allegiant Air сделала заказ на 100 лайнеров. Кроме этого, авиапроизводитель получил контракт от Минобороны Британии на сумму 460 млн GBP. Все это говорит о высоком спросе на продукцию компании.

"С технической точки зрения локальная нисходящая тенденция подходит к концу. Об этом сигнализирует пробой и закрепление цены выше локального уровня сопротивления $212,67. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней объемом 7% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $183. Соотношение прибыль/риск составляет 1,94", - указывают аналитики "Финама".

Boeing Co. - ведущая мировая авиакосмическая корпорация и крупнейший производитель пассажирских самолетов.

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