"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR X5 с целью 2300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group с целью 2300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 1950 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ретейлеры по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) согласились ограничить наценки на продукты. Речь идет об отдельных позициях в каждой из категорий социально значимых продовольственных товаров, - отмечают аналитики. - X5 Retail Group продолжает демонстрировать сильные позиции в онлайн-сегменте и формате магазинов "у дома". Финансовая отчетность компании за III квартал не отражается в стоимости бумаги, при этом отчетность за IV квартал 2021 года может превзойти ожидания рынка".

"С технической точки зрения бумага предпринимает попытки разворота от сильного уровня поддержки. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 2300 рублей. При покупке на 9% и выставлении стоп-заявки на уровне 1950 рублей риск на портфель составит 0,25%", - указывают в инвесткомпании.

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