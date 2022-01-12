Среднесрочные ОФЗ в целом остаются привлекательными - Инвестбанк Синара

Среднесрочные рублевые гособлигации в целом остаются привлекательными, несмотря на возможную волатильность, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Мы ожидали, что напряженность на рынке ОФЗ снизится в декабре, однако неожиданные события в Казахстане добавили неопределенности. Не считаем этот фактор значительным риском для российских рублевых госбумаг и полагаем, что инвесторы не упустят шанс зайти в подешевевшие бумаги на текущих уровнях. Мы по-прежнему считаем привлекательными среднесрочные ОФЗ, однако не исключаем возможной волатильности на фоне геополитических новостей", - отмечают главный экономист банка Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин.

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