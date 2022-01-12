Возможно укрепление рубля до 74 руб./$1 в конце января 2022г - Инвестбанк Синара

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 74 руб./$1 в конце января текущего года, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Мы думаем, что к концу текущего месяца курс рубля вернется на уровень 74 руб./$1. Недавнее ослабление рубля не коррелирует с валютами-аналогами развивающихся стран. Расцениваем случившееся снижение как чрезмерное и ожидаем укрепления курса на фоне ослабления геополитической напряженности. Мы не знаем точных сроков, но надеемся, что переговоры по безопасности между Россией, НАТО и ОБСЕ окажут положительное влияние на рубль. Продолжающийся диалог между Россией и Западом может снизить геополитическую премию в рубле, которую мы оцениваем в 4-5 руб. при текущих ценах на нефть", - указывают главный экономист банка Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин.

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