.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Утренний рост акций РФ на внешнем позитиве забуксовал на 3800п по индексу МосБиржи, упал ММК после дивидендной отсечки
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2021 год на уровне 8,4%
Росстат подтвердил оценку по инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,39%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,82%. Плодоовощная продукция в прошлом году подорожала на 14%, бензин - на 8,8%
 
Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП в 2022 году
Мировой ВВП в 2022 году вырастет на 4,1%, говорится в январском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP). В июне ВБ ожидал роста мирового ВВП на 4,3%. Ухудшение прогноза отражает продолжающиеся...
 
Треть регионов РФ улучшили инвестиционную привлекательность
По данным НРА, большинству регионов России удалось сохранить свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности. В 2021 году 52 из 85 субъектов остались в тех же группах, что и годом ранее. Не изменился и список лидеров: на первом месте Москва,...
 
Минсельхоз просят не снижать субсидирование ставок
Руководители Национальной мясной ассоциации (НМА), Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), Национального союза птицеводов (НСП), Национального союза свиноводов (НСС) и Росптицесоюза попросили главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева не...
 
12 января 2022 года 11:36

Утренний рост акций РФ на внешнем позитиве забуксовал на 3800п по индексу МосБиржи, упал ММК после дивидендной отсечки

Москва. 12 января. Рост рынка акций РФ на старте утренних торгов благодаря улучшению внешней конъюнктуры на новостях от Федрезерва не получил поддержки покупателей, инвесторы продолжают ожидать новостей с заседания Совета Россия-НАТО. Индекс МосБиржи забуксовал на рубеже сопротивления 3800 пунктов, при этом упали акции "Магнитогорского металлургического комбината" после дивидендной отсечки на бирже.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3800,33 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1605,13 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 74,58 рубля (+0,13 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) прибавили менее 0,1%.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила во вторник, что звучащая в Конгрессе США идея о дополнительных санкциях против "Северного потока 2" не имеет смысла. Нуланд пояснила, что цель администрации - замедлить процесс запуска трубопровода.

Подешевели акции "ММК" (-3,2%, до 67,64 рубля; дивиденды за III квартал - 2,66 рубля), "Московской биржи" (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "префы" Сбербанка (-0,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторов порадовали заявления главы ФРС Пауэлла, который сконцентрировался на важности дальнейшего экономического восстановления, хотя и не исключил резкого повышения ставок для борьбы с инфляцией. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом отступила вниз от уровня 1,8%, позволив восстановить позиции в том числе ценам на золото.

Индексы МосБиржи и РТС торгуются выше сопротивлений 3735 и 1585 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что говорит о высоких шансах развития повышения в район 3875 и 1635 пунктов (верхние полосы Боллинджера).

Рынок акций РФ ожидает переговоров России с НАТО по вопросам безопасности и публикации ключевых данных по инфляции в РФ и США. С технической точки зрения российские активы выглядят готовыми к развитию восходящего движения, в то время как американские фондовые индексы находятся в неоднозначной позиции и еще могут ощутить нисходящее давление, если инфляционные данные превысят прогнозы. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3720-3850 пунктов, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев ожидает попыток роста индекса МосБиржи выше уровня 3800 пунктов.

В среду мировые рынки продолжают подъем. Темпы роста инфляции в США в декабре могли ускориться до максимума за последние 30 лет. Тем не менее, негативной реакции рынков на высокие данные по инфляции может не последовать, считает он.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в речи Пауэлла негативом стали слова, что позже в этом году ФРС может приступить к сокращению баланса и будет делать это быстрее, чем после предыдущего кризиса. Тем не менее, рынки на выступление главы ФРС отреагировали ростом, а российский рынок акций продолжает демонстрировать слабость.

Все говорит о том, что рынок акций РФ вновь не сможет закрепиться выше 3800 пунктов по индексу МосБиржи, и торговля "от шорта" по-прежнему остается актуальной. Хуже рынка в последнее время ведет себя Сбербанк (MOEX: SBER), его и нужно "шортить" при ухудшении внешнего фона с целью 260 руб.

Кроме того, стоит присмотреться к нефтянке. Нефть сейчас среднесрочно выглядит технически перекупленной, любой повод может привести к коррекции, вслед за которой вниз радостно пойдут и бумаги российских нефтяных компаний, считает Антонов.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,5-1,4%, хотя в начале торгов преобладало снижение индикаторов. В центре внимания инвесторов были слушания в Сенате США по переназначению Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной резервной системы.

В своей речи перед сенаторами Пауэлл отметил, что повышение ставки не приведет к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест, а высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса.

Также глава Федрезерва отметил, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года, ослабив инфляционное давление.

На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries снизилась и составляет порядка 1,75% годовых (в начале недели доходность превышала 1,8%).

В Азии в среду также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 прибавил 1,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Темпы роста потребительских цен, а также цен производителей в Китае замедлились в декабре больше, чем ожидали эксперты. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 1,8% после ноябрьского подъема на 2,3% (максимум за 15 месяцев. Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 10,3% в годовом выражении, при прогнозах роста на 11,1% после ноябрьского подъема на 12,9%.

В среду рынок ожидает публикации данных об инфляции в США за декабрь (16:30 МСК). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября. В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах повысились на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

Нефть на азиатских торгах в среду стабилизировалась после резкого скачка накануне на заявлениях Пауэлла о том, что американский ЦБ сможет замедлить инфляцию, не подорвав экономического роста.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $83,82 за баррель (+0,1% и +3,5% во вторник), февральская цена WTI - $81,49 за баррель (+0,3% и +3,8% накануне).

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $70 за баррель до $74,95 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), который впервые содержит прогнозы и на 2023 год.

Ведомство отмечает, что в 2021 году спотовые цены на нефть Brent в среднем составляли $71/баррель, и на этот год прогнозирует показатель в $75 за баррель, на 2023 год - $68 за баррель в 2023 году.

Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение резервов нефти в США по итогам седьмой недели подряд. По информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,077 млн баррелей после падения на 6,432 млн баррелей неделей ранее.

Официальный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране выйдет в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 января, на 1,6 млн баррелей. Они также ожидают увеличения запасов бензина на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+9,2%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+6,1%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+5,3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,6%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,8%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+2,5%), бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,3%).

Подешевели "префы" "Башинформсвязи" (MOEX: BISV) (-15,7%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,5%), акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,2%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 16,32 млрд рублей (из них 3,26 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,02 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,44 млрд рублей на акции "Норникеля" (MOEX: GMKN)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 января 2022 года 19:54
Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на отсутствии внешнеполитического позитива
Москва. 12 января. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в среду вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне отсутствия явного позитива после завершения переговоров Совета Россия-НАТО.    читать дальше
.
12 января 2022 года 19:45
Рынок акций РФ вырос вместе с внешними площадками, индекс Мосбиржи закрепился у 3830п во главе с TCS
Москва. 12 января. Рынок акций РФ в среду вырос вместе с мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $84 за баррель) после выхода в США статистики по инфляции за декабрь, в целом совпавшей с ожиданиями. Индекс Мосбиржи поднялся к 3830 пунктам во главе с расписками TCS и бумагами "Роснефти", вышедшей на второе место по рыночной капитализации после "Газпрома" (с этой позиции ушел Сбербанк).    читать дальше
.
12 января 2022 года 19:34
Цены евробондов РФ в среду слегка подросли благодаря стабильной ситуации в секторе UST
Москва. 12 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря стабильной ценовой динамике базовых активов (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности американских казначейских обязательств в целом оказались незначительными.    читать дальше
.
12 января 2022 года 19:03
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 13 января в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - индекс цен производителей США в декабре (16:30 МСК); - недельное число...    читать дальше
.
12 января 2022 года 18:57
Sber CIB рекомендует покупать бумаги "Эталона" с целью 179 руб
Sber CIB рекомендует покупать бумаги "Эталона" с целью 179 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 85% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка. Эксперты указывают на ряд аргументов в пользу покупки бумаг компании: - ГК "Эталон" ожидает рекордно высоких продаж в денежном...    читать дальше
.
12 января 2022 года 18:42
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Русской Аквакультуры"
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Русской Аквакультуры" с целевой ценой 455 рублей за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "12 января "Русская Аквакультура" представила свои операционные результаты за IV кв. и 2021г, которые оказались сильными и опередили...    читать дальше
.
12 января 2022 года 18:04
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $622
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $622 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17,08%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Глобальный дефицит чипов, вызванный постковидной цифровизацией мировой экономики, имеет хорошие шансы...    читать дальше
.
12 января 2022 года 17:42
Инвестбанк Синара нейтрально оценивает долгосрочные перспективы акций Boeing
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" нейтрально оценивают долгосрочные перспективы акций Boeing Co., учитывая высокие риски компании, сообщается в обзоре инвестбанка. "Boeing, получивший выгоду от возвращения своего самолета 737 MAX на большинство ведущих рынков, в прошлом году поставил 340...    читать дальше
.
12 января 2022 года 17:18
"Финам" понизил рекомендацию для акций ConocoPhillips с "покупать" до "держать"
"Финам" понизил рекомендацию для акций ConocoPhillips с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $83,9 за штуку, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции ConocoPhillips с момента нашей рекомендации от 17 декабря на 16,6% и практически достигли нашей целевой цены....    читать дальше
.
12 января 2022 года 16:52
Sber CIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Совкомфлота
Аналитики Sber CIB подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота", говорится в материале инвестбанка. Компания показала в 2021г слабые результаты в конвенциональном сегменте бизнеса, считают аналитики SberCIB. В связи с этим понижены прогнозы её финансовых показателей. По итогам...    читать дальше
.
12 января 2022 года 16:10
"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции CF Industries c целью $80
алитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции CF Industries Holdings с прогнозной ценой $80 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, сообщается в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг компании: - Цены на...    читать дальше
.
12 января 2022 года 15:45
Инвестбанк Синара понизил рейтинги нефтегазовых компании США
Инвестиционный банк Синара понизил рейтинги нефтегазовых компании США на фоне ралли цены нефти, отмечается в обзоре. "Мы пересматриваем рейтинги американских нефтегазовых компаний в сторону понижения на фоне недавнего ралли в бумагах: акции выросли на 11-18% на фоне значительного увеличения...    читать дальше
.
12 января 2022 года 15:40
Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании новостей на внешнеполитическую тему
Москва. 12 января. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей на внешнеполитическую тему, так как ранее на этой неделе стартовала целая серия переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.    читать дальше
.
12 января 2022 года 15:24
Цена нефти вряд ли сохранит прежние темпы роста в краткосрочной перспективе - BCS Express
Цена нефти вряд ли сохранит прежние темпы роста в краткосрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Фьючерсы Brent отыграли большую часть падения ноября-декабря и вернулись в рамки долгосрочного восходящего тренда. Торги в среду проходят около $83-84/барр. В ближайшей...    читать дальше
.
12 января 2022 года 14:57
Котировки золота могут снизиться до $1810/унц. в ближайшей перспективе - Sber CIB
Котировки золота проверят на прочность уровень $1810 за тройскую унцию в ближайшей перспективе, говорится в комментарии Sber CIB. "Утром в среду на торгах в Азии золото колебалось у отметки $1820 за унцию. Рынок ожидает данных по промышленному производству в еврозоне за ноябрь и по ИПЦ США за...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.