Утренний рост акций РФ на внешнем позитиве забуксовал на 3800п по индексу МосБиржи, упал ММК после дивидендной отсечки

Москва. 12 января. Рост рынка акций РФ на старте утренних торгов благодаря улучшению внешней конъюнктуры на новостях от Федрезерва не получил поддержки покупателей, инвесторы продолжают ожидать новостей с заседания Совета Россия-НАТО. Индекс МосБиржи забуксовал на рубеже сопротивления 3800 пунктов, при этом упали акции "Магнитогорского металлургического комбината" после дивидендной отсечки на бирже.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3800,33 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1605,13 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 74,58 рубля (+0,13 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) прибавили менее 0,1%.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила во вторник, что звучащая в Конгрессе США идея о дополнительных санкциях против "Северного потока 2" не имеет смысла. Нуланд пояснила, что цель администрации - замедлить процесс запуска трубопровода.

Подешевели акции "ММК" (-3,2%, до 67,64 рубля; дивиденды за III квартал - 2,66 рубля), "Московской биржи" (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "префы" Сбербанка (-0,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторов порадовали заявления главы ФРС Пауэлла, который сконцентрировался на важности дальнейшего экономического восстановления, хотя и не исключил резкого повышения ставок для борьбы с инфляцией. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом отступила вниз от уровня 1,8%, позволив восстановить позиции в том числе ценам на золото.

Индексы МосБиржи и РТС торгуются выше сопротивлений 3735 и 1585 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что говорит о высоких шансах развития повышения в район 3875 и 1635 пунктов (верхние полосы Боллинджера).

Рынок акций РФ ожидает переговоров России с НАТО по вопросам безопасности и публикации ключевых данных по инфляции в РФ и США. С технической точки зрения российские активы выглядят готовыми к развитию восходящего движения, в то время как американские фондовые индексы находятся в неоднозначной позиции и еще могут ощутить нисходящее давление, если инфляционные данные превысят прогнозы. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3720-3850 пунктов, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев ожидает попыток роста индекса МосБиржи выше уровня 3800 пунктов.

В среду мировые рынки продолжают подъем. Темпы роста инфляции в США в декабре могли ускориться до максимума за последние 30 лет. Тем не менее, негативной реакции рынков на высокие данные по инфляции может не последовать, считает он.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в речи Пауэлла негативом стали слова, что позже в этом году ФРС может приступить к сокращению баланса и будет делать это быстрее, чем после предыдущего кризиса. Тем не менее, рынки на выступление главы ФРС отреагировали ростом, а российский рынок акций продолжает демонстрировать слабость.

Все говорит о том, что рынок акций РФ вновь не сможет закрепиться выше 3800 пунктов по индексу МосБиржи, и торговля "от шорта" по-прежнему остается актуальной. Хуже рынка в последнее время ведет себя Сбербанк (MOEX: SBER), его и нужно "шортить" при ухудшении внешнего фона с целью 260 руб.

Кроме того, стоит присмотреться к нефтянке. Нефть сейчас среднесрочно выглядит технически перекупленной, любой повод может привести к коррекции, вслед за которой вниз радостно пойдут и бумаги российских нефтяных компаний, считает Антонов.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,5-1,4%, хотя в начале торгов преобладало снижение индикаторов. В центре внимания инвесторов были слушания в Сенате США по переназначению Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной резервной системы.

В своей речи перед сенаторами Пауэлл отметил, что повышение ставки не приведет к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест, а высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса.

Также глава Федрезерва отметил, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года, ослабив инфляционное давление.

На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries снизилась и составляет порядка 1,75% годовых (в начале недели доходность превышала 1,8%).

В Азии в среду также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 прибавил 1,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Темпы роста потребительских цен, а также цен производителей в Китае замедлились в декабре больше, чем ожидали эксперты. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 1,8% после ноябрьского подъема на 2,3% (максимум за 15 месяцев. Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 10,3% в годовом выражении, при прогнозах роста на 11,1% после ноябрьского подъема на 12,9%.

В среду рынок ожидает публикации данных об инфляции в США за декабрь (16:30 МСК). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября. В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах повысились на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

Нефть на азиатских торгах в среду стабилизировалась после резкого скачка накануне на заявлениях Пауэлла о том, что американский ЦБ сможет замедлить инфляцию, не подорвав экономического роста.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $83,82 за баррель (+0,1% и +3,5% во вторник), февральская цена WTI - $81,49 за баррель (+0,3% и +3,8% накануне).

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $70 за баррель до $74,95 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), который впервые содержит прогнозы и на 2023 год.

Ведомство отмечает, что в 2021 году спотовые цены на нефть Brent в среднем составляли $71/баррель, и на этот год прогнозирует показатель в $75 за баррель, на 2023 год - $68 за баррель в 2023 году.

Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение резервов нефти в США по итогам седьмой недели подряд. По информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,077 млн баррелей после падения на 6,432 млн баррелей неделей ранее.

Официальный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране выйдет в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 января, на 1,6 млн баррелей. Они также ожидают увеличения запасов бензина на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+9,2%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+6,1%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+5,3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,6%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,8%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+2,5%), бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,3%).

Подешевели "префы" "Башинформсвязи" (MOEX: BISV) (-15,7%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,5%), акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,2%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 16,32 млрд рублей (из них 3,26 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,02 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,44 млрд рублей на акции "Норникеля" (MOEX: GMKN)).