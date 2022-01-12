Шансы на закрепление рубля ниже 74 руб./$1 в среднесрочной перспективе остаются - Банк "Санкт-Петербург"

Шансы на закрепление курса рубля к доллару ниже уровня в 74 руб./$1 в среднесрочной перспективе пока остаются, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Динамика рубля будет определяться декабрьскими данными по инфляции в США и итогами встречи Россия-НАТО. Негативный исход переговоров вернет курс валютной пары USD/RUB выше 75 руб./$1, но в целом у курса остается потенциал на закрепление ниже 74 руб./$1 в среднесрочной перспективе", - отмечают эксперты банка.

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