"Атон" подтверждает рейтинг "нейтрально" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"НОВАТЭК" продвигается к завершению формирования портфеля долгосрочных контрактов на поставки с проекта "Арктик СПГ 2". При этом компания сможет продавать объемы сверх долгосрочных контрактов на спотовом рынке. Мы подтверждаем наш рейтинг "нейтрально" для акций "НОВАТЭКа", который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 14,0x против 2,9x у "Газпрома", - пишут аналитики.

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