Технически российские фондовые индексы готовы к развитию роста - "Велес Капитал"

Технически российские фондовые индексы готовы к развитию восходящего движения, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские фондовые индексы после выхода в небольшой плюс в начале основной сессии (отыгрывая улучшение глобальных настроений), вероятно, перейдут в фазу консолидации в ожидании переговоров с НАТО по вопросам безопасности и публикации ключевых данных по инфляции в РФ и США. С технической точки зрения российские активы выглядят готовыми к развитию восходящего движения, в то время как американские фондовые индексы находятся в неоднозначной позиции и еще могут ощутить нисходящее давление, если инфляционные данные превысят прогнозы. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 3720-3850 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии.

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