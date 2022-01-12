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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Доходности ОФЗ, скорее всего, будут расти в среду - Sber CIB
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12 января 2022 года 10:21

Доходности ОФЗ, скорее всего, будут расти в среду - Sber CIB

Доходности рублевых гособлигаций, скорее всего, продолжат рост на торгах в среду, считают аналитики Sber CIB. На текущей неделе Минфин предложит номинальные ОФЗ (с погашением в марте 2029 года) и инфляционный выпуск (с погашением в марте 2032 года), впервые с сентября аукционы будут безлимитными.

Дальнейшее укрепление рубля будет зависеть от геополитической ситуации, говорится в аналитическом материале инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов Sber CIB, будут находиться в текущем коридоре $83-84 за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ


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