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12 января 2022 года 10:21
Доходности ОФЗ, скорее всего, будут расти в среду - Sber CIB
Доходности рублевых гособлигаций, скорее всего, продолжат рост на торгах в среду, считают аналитики Sber CIB. На текущей неделе Минфин предложит номинальные ОФЗ (с погашением в марте 2029 года) и инфляционный выпуск (с погашением в марте 2032 года), впервые с сентября аукционы будут безлимитными. Дальнейшее укрепление рубля будет зависеть от геополитической ситуации, говорится в аналитическом материале инвестбанка. Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов Sber CIB, будут находиться в текущем коридоре $83-84 за баррель. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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