Уход рубля ниже 73 руб./$1 пока маловероятен - "Алор Брокер"

Укрепление курса рубля к доллару ниже уровня 73 руб./$1 в ближайшее время маловероятно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Слова главы ФРС США Джерома Пауэлла во время выступления в Сенате США во вторник вызвали резкое обесценивание доллара, что поддержало рубль. В текущий момент валютная пара доллар/рубль торгуется на промежуточной поддержке 74,3 руб./$1. Если ее удастся пройти, то российская валюта может укрепиться еще на рубль, но дешевле 73 рублей доллар мы не видим", - отмечает эксперт в комментарии.

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