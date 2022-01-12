.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней конъюнктуры
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2021 год на уровне 8,4%
Росстат подтвердил оценку по инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,39%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,82%. Плодоовощная продукция в прошлом году подорожала на 14%, бензин - на 8,8%
 
Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП в 2022 году
Мировой ВВП в 2022 году вырастет на 4,1%, говорится в январском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP). В июне ВБ ожидал роста мирового ВВП на 4,3%. Ухудшение прогноза отражает продолжающиеся...
 
Треть регионов РФ улучшили инвестиционную привлекательность
По данным НРА, большинству регионов России удалось сохранить свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности. В 2021 году 52 из 85 субъектов остались в тех же группах, что и годом ранее. Не изменился и список лидеров: на первом месте Москва,...
 
Минсельхоз просят не снижать субсидирование ставок
Руководители Национальной мясной ассоциации (НМА), Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), Национального союза птицеводов (НСП), Национального союза свиноводов (НСС) и Росптицесоюза попросили главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева не...
 
12 января 2022 года 09:16

Цены рублевых корпбондов в среду могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Москва. 12 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней фондовой сырьевой конъюнктуры на новостях от Федрезерва и Минэнерго США, а также в ожидании новостей с заседания Совета Россия-НАТО, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,5-1,4%, хотя в начале торгов преобладало снижение индикаторов. В центре внимания инвесторов были слушания в Сенате США по переназначению Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной резервной системы.

В своей речи перед сенаторами Пауэлл отметил, что повышение ставки не приведет к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест, а высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса.

Также глава Федрезерва отметил, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года, ослабив инфляционное давление.

На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries снизилась и составляет менее 1,74% годовых (в начале недели доходность превышала 1,8%).

В среду рынок ожидает публикации данных об инфляции в США за декабрь. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября. В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах повысились на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 прибавил 1,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть на азиатских торгах в среду стабилизировалась после резкого скачка накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 06:44 МСК в среду составила $83,68 за баррель (-0,05% и +3,5% во вторник), февральская цена WTI - $81,31 за баррель (+0,1% и +3,8% накануне).

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $70 за баррель до $74,95 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), который впервые содержит прогнозы и на 2023 год.

Ведомство отмечает, что в 2021 году спотовые цены на нефть Brent в среднем составляли $71/баррель, и на этот год прогнозирует показатель в $75 за баррель, на 2023 год - $68 за баррель в 2023 году.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,644 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,439 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 января снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 738,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (+0,78%), "РЖД-23" (+0,58%) и "РЖД-19" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-0,51%), "ГТЛК-001Р-03" (-0,45%) и "ЕвроХим-001P-04" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ориентир ставки 1-го купона облигаций второго выпуска на 160 млн рублей со сроком обращения 5 лет на уровне 14-15% годовых. Техразмещение запланировано на январь 2022 года. В августе 2022 году планируется погашение первого выпуска облигаций на 80 млн рублей. Облигационный заем будет погашаться за счет собственных ресурсов.

АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" (ЮАИЗ, входит в ООО Global Insulator Group, GIG) установило ставку 13-20-го купонов облигаций объемом 250 млн рублей на уровне 10,75% годовых. Облигации сроком обращения 5 лет были размещены в марте 2019 года по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,25% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций объемом до 750 млн рублей. В рамках 5-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

Представитель держателей облигаций ООО "ОВК Финанс" 1-й серии - компания ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез" - направил в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании задолженности по облигациям. Иск "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез" к "ОВК Финанс" зарегистрирован 10 января. Сумма взыскиваемых средств - 16,4 млрд рублей. "ОВК Финанс" является SPV-структурой ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN). "ОВК Финанс" в декабре 2013 года разместила 3-летние облигации серии 01 на 15 млрд рублей. Между тем, в июне 2016 года ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решение о выпуске и проспект этих бондов: компания продлила срок обращения бумаг до 8 лет. Они имеют 16 полугодовых купонов, ставка 15-го купона - 5,34% годовых. Облигации должны были быть погашены в ноябре 2021 года. В ноябре 2021 года "ОВК Финанс" допустила технический дефолт при выплате 15-го и 16-го купонов и погашении облигаций серии 01. Общая сумма обязательств - более 16,343 млрд рублей (около 1,343 млрд рублей - по купонам, почти 14,999 млрд рублей - по "телу" бондов). 1 декабря компания объявила о дефолте по 15-му и 16-му купонам, а 8 декабря - что не сможет выплатить почти 15 млрд рублей при погашении облигаций этой серии.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 января 2022 года 19:54
Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на отсутствии внешнеполитического позитива
Москва. 12 января. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в среду вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне отсутствия явного позитива после завершения переговоров Совета Россия-НАТО.    читать дальше
.
12 января 2022 года 19:45
Рынок акций РФ вырос вместе с внешними площадками, индекс Мосбиржи закрепился у 3830п во главе с TCS
Москва. 12 января. Рынок акций РФ в среду вырос вместе с мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $84 за баррель) после выхода в США статистики по инфляции за декабрь, в целом совпавшей с ожиданиями. Индекс Мосбиржи поднялся к 3830 пунктам во главе с расписками TCS и бумагами "Роснефти", вышедшей на второе место по рыночной капитализации после "Газпрома" (с этой позиции ушел Сбербанк).    читать дальше
.
12 января 2022 года 19:34
Цены евробондов РФ в среду слегка подросли благодаря стабильной ситуации в секторе UST
Москва. 12 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря стабильной ценовой динамике базовых активов (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности американских казначейских обязательств в целом оказались незначительными.    читать дальше
.
12 января 2022 года 19:03
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 13 января в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - индекс цен производителей США в декабре (16:30 МСК); - недельное число...    читать дальше
.
12 января 2022 года 18:57
Sber CIB рекомендует покупать бумаги "Эталона" с целью 179 руб
Sber CIB рекомендует покупать бумаги "Эталона" с целью 179 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 85% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка. Эксперты указывают на ряд аргументов в пользу покупки бумаг компании: - ГК "Эталон" ожидает рекордно высоких продаж в денежном...    читать дальше
.
12 января 2022 года 18:42
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Русской Аквакультуры"
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Русской Аквакультуры" с целевой ценой 455 рублей за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "12 января "Русская Аквакультура" представила свои операционные результаты за IV кв. и 2021г, которые оказались сильными и опередили...    читать дальше
.
12 января 2022 года 18:04
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $622
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $622 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17,08%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Глобальный дефицит чипов, вызванный постковидной цифровизацией мировой экономики, имеет хорошие шансы...    читать дальше
.
12 января 2022 года 17:42
Инвестбанк Синара нейтрально оценивает долгосрочные перспективы акций Boeing
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" нейтрально оценивают долгосрочные перспективы акций Boeing Co., учитывая высокие риски компании, сообщается в обзоре инвестбанка. "Boeing, получивший выгоду от возвращения своего самолета 737 MAX на большинство ведущих рынков, в прошлом году поставил 340...    читать дальше
.
12 января 2022 года 17:18
"Финам" понизил рекомендацию для акций ConocoPhillips с "покупать" до "держать"
"Финам" понизил рекомендацию для акций ConocoPhillips с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $83,9 за штуку, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции ConocoPhillips с момента нашей рекомендации от 17 декабря на 16,6% и практически достигли нашей целевой цены....    читать дальше
.
12 января 2022 года 16:52
Sber CIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Совкомфлота
Аналитики Sber CIB подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Совкомфлота", говорится в материале инвестбанка. Компания показала в 2021г слабые результаты в конвенциональном сегменте бизнеса, считают аналитики SberCIB. В связи с этим понижены прогнозы её финансовых показателей. По итогам...    читать дальше
.
12 января 2022 года 16:10
"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции CF Industries c целью $80
алитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции CF Industries Holdings с прогнозной ценой $80 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, сообщается в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг компании: - Цены на...    читать дальше
.
12 января 2022 года 15:45
Инвестбанк Синара понизил рейтинги нефтегазовых компании США
Инвестиционный банк Синара понизил рейтинги нефтегазовых компании США на фоне ралли цены нефти, отмечается в обзоре. "Мы пересматриваем рейтинги американских нефтегазовых компаний в сторону понижения на фоне недавнего ралли в бумагах: акции выросли на 11-18% на фоне значительного увеличения...    читать дальше
.
12 января 2022 года 15:40
Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании новостей на внешнеполитическую тему
Москва. 12 января. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей на внешнеполитическую тему, так как ранее на этой неделе стартовала целая серия переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.    читать дальше
.
12 января 2022 года 15:24
Цена нефти вряд ли сохранит прежние темпы роста в краткосрочной перспективе - BCS Express
Цена нефти вряд ли сохранит прежние темпы роста в краткосрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Фьючерсы Brent отыграли большую часть падения ноября-декабря и вернулись в рамки долгосрочного восходящего тренда. Торги в среду проходят около $83-84/барр. В ближайшей...    читать дальше
.
12 января 2022 года 14:57
Котировки золота могут снизиться до $1810/унц. в ближайшей перспективе - Sber CIB
Котировки золота проверят на прочность уровень $1810 за тройскую унцию в ближайшей перспективе, говорится в комментарии Sber CIB. "Утром в среду на торгах в Азии золото колебалось у отметки $1820 за унцию. Рынок ожидает данных по промышленному производству в еврозоне за ноябрь и по ИПЦ США за...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.