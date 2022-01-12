Цены рублевых корпбондов в среду могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Москва. 12 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней фондовой сырьевой конъюнктуры на новостях от Федрезерва и Минэнерго США, а также в ожидании новостей с заседания Совета Россия-НАТО, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,5-1,4%, хотя в начале торгов преобладало снижение индикаторов. В центре внимания инвесторов были слушания в Сенате США по переназначению Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной резервной системы.

В своей речи перед сенаторами Пауэлл отметил, что повышение ставки не приведет к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест, а высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса.

Также глава Федрезерва отметил, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года, ослабив инфляционное давление.

На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries снизилась и составляет менее 1,74% годовых (в начале недели доходность превышала 1,8%).

В среду рынок ожидает публикации данных об инфляции в США за декабрь. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября. В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах повысились на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 прибавил 1,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть на азиатских торгах в среду стабилизировалась после резкого скачка накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 06:44 МСК в среду составила $83,68 за баррель (-0,05% и +3,5% во вторник), февральская цена WTI - $81,31 за баррель (+0,1% и +3,8% накануне).

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $70 за баррель до $74,95 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), который впервые содержит прогнозы и на 2023 год.

Ведомство отмечает, что в 2021 году спотовые цены на нефть Brent в среднем составляли $71/баррель, и на этот год прогнозирует показатель в $75 за баррель, на 2023 год - $68 за баррель в 2023 году.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,644 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,439 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 января снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 738,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (+0,78%), "РЖД-23" (+0,58%) и "РЖД-19" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-0,51%), "ГТЛК-001Р-03" (-0,45%) и "ЕвроХим-001P-04" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ориентир ставки 1-го купона облигаций второго выпуска на 160 млн рублей со сроком обращения 5 лет на уровне 14-15% годовых. Техразмещение запланировано на январь 2022 года. В августе 2022 году планируется погашение первого выпуска облигаций на 80 млн рублей. Облигационный заем будет погашаться за счет собственных ресурсов.

АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" (ЮАИЗ, входит в ООО Global Insulator Group, GIG) установило ставку 13-20-го купонов облигаций объемом 250 млн рублей на уровне 10,75% годовых. Облигации сроком обращения 5 лет были размещены в марте 2019 года по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,25% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций объемом до 750 млн рублей. В рамках 5-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

Представитель держателей облигаций ООО "ОВК Финанс" 1-й серии - компания ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез" - направил в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании задолженности по облигациям. Иск "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез" к "ОВК Финанс" зарегистрирован 10 января. Сумма взыскиваемых средств - 16,4 млрд рублей. "ОВК Финанс" является SPV-структурой ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN). "ОВК Финанс" в декабре 2013 года разместила 3-летние облигации серии 01 на 15 млрд рублей. Между тем, в июне 2016 года ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решение о выпуске и проспект этих бондов: компания продлила срок обращения бумаг до 8 лет. Они имеют 16 полугодовых купонов, ставка 15-го купона - 5,34% годовых. Облигации должны были быть погашены в ноябре 2021 года. В ноябре 2021 года "ОВК Финанс" допустила технический дефолт при выплате 15-го и 16-го купонов и погашении облигаций серии 01. Общая сумма обязательств - более 16,343 млрд рублей (около 1,343 млрд рублей - по купонам, почти 14,999 млрд рублей - по "телу" бондов). 1 декабря компания объявила о дефолте по 15-му и 16-му купонам, а 8 декабря - что не сможет выплатить почти 15 млрд рублей при погашении облигаций этой серии.