Цена акций Яндекса может подняться к 4500-5000 руб. в течение ближайших недель или месяцев - "Алго Капитал"

Котировки акций "Яндекса" обладают потенциалом роста в диапазон 4500-5000 рублей в течение нескольких ближайших недель или месяцев, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"В акциях "Яндекса" наметился коррекционный отскок от обновленного ранее полугодового минимума. В результате полуторамесячной волны падения эти бумаги уже пришли в состояние перепроданности. Стоит учитывать и тот факт, что они оказались "незаслуженно" перепроданы, испытав давление на фоне обвального падения капитализации конкурирующего холдинга VK. На наш взгляд, цена бумаг "Яндекса" имеет хороший потенциал для уверенного восстановления в диапазон 4500-5000 рублей в течение нескольких ближайших недель или месяцев", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

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