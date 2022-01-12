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12 января 2022 года 09:08

Brent - $83,67 за баррель

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростом. Фондовые индексы стран АТР растут в среду. Цены на нефть стабильны на торгах в среду.

Американский рынок акций, начавший торги во вторник снижением, завершил сессию уверенным ростом.

В центре внимания инвесторов были слушания в Сенате Конгресса США по переназначению Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной резервной системы.

В своей речи перед сенаторами Пауэлл отметил, что повышение ставки не приведет к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест, а высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса.

"Мы стараемся прийти к более нейтральной политике и, может быть, даже жесткой, если это потребуется", - отметил председатель американского центробанка.

Также глава Федрезерва отметил, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года, ослабив инфляционное давление.

"Мы действительно считаем, что в течение года вернемся к нормальной ситуации в плане предложения", - сказал Пауэлл.

Кроме того, рынок ждет публикации данных об инфляции в США в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября.

В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах повысились на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

Между тем во вторник стало известно, что новым финансовым главой Intel станет бывший CFO Micron Technology (SPB: MU) Дэвид Зинснер. Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подорожали на 1,3%, Micron Technology Inc. - на 0,3%.

Аналитики Bernstein улучшили рекомендацию для акций производителя ПК Dell Technologies (SPB: DELL) Inc. до "выше рынка" с "на уровне рынка", а также повысили прогнозную цену акций до $72 с $63. Стоимость бумаг компании увеличилась на 0,6%.

Авиакомпания American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. улучшила прогноз на четвертый квартал 2021 года. Авиаперевозчик ожидает, что его выручка по итогам квартала сократилась примерно на 17% относительно аналогичного периода допандемийного 2019 года, хотя ранее ожидалось снижение на 20%. Котировки акций American Airlines выросли на 1,2%.

Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. покупает 49,9% норвежской Biojet AS, планирующей производить биотопливо из отходов лесной промышленности. Капитализация Exxon Mobil увеличилась на 4,21%.

Акции Illumina, ведущего производителя оборудования для секвенирования генома, прибавили в цене почти 17%. Компания дала прогноз выручки на 2022 год, который оказался выше ожиданий аналитиков.

Оператор сети аптек CVS Health улучшил прогноз финпоказателей на год. Компания теперь ожидает чистую прибыль в размере $8,33-8,38 на акцию против ранее прогнозируемых $8 и ожиданий аналитиков в $8,03 на акцию. Котировки бумаг компании выросли на 0,9%.

В BofA Securities акциям производителя телеком-оборудования Juniper Networks (SPB: JNPR) повысили рекомендацию до "покупать" с "ниже рынка". В то же время UBS ухудшил рекомендацию для акций International Business Machines (SPB: IBM) (IBM) до "продавать" с "нейтрально", сославшись на риски для операционных результатов компании. Стоимость бумаг Juniper Networks выросла на 2,46%, IBM - снизилась на 1,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 183,15 пункта (0,51%) и составил 36252,02 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 42,78 пункта (0,92%) - до 4713,07 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 210,62 пункта (1,41%) и составил 15153,45 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в среду на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Планы ФРС повысить ставки не приведут к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест, сказал Пауэлл во вторник в ходе слушаний в банковском комитете Сената. При этом высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса, отметил он.

"Мы стараемся прийти к более нейтральной политике и, может быть, даже жесткой, если это потребуется", - отметил председатель американского центробанка.

Также глава Федрезерва сказал, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:17 МСК увеличился на 1,8%.

В число лидеров роста котировок входят акции нефтяной компании Inpex Corp. (+6,6%), инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (+5,8%) и производителя компонентов для полупроводников Sumco Corp. (+4,9%).

Также дорожают бумаги производителя потребительской электроники Sony Group Corp. (+1,2%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+2,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК вырос на 1,2%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 2,3%.

Темпы роста потребительских цен, а также цен производителей в Китае замедлились в декабре больше, чем ожидали эксперты.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,5% в годовом выражении по сравнению с 2,3% в ноябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал замедление инфляции до 1,8% с максимального за 15 месяцев ноябрьского уровня.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 10,3% в годовом выражении, минимальными темпами с августа. В ноябре рост составил 12,9%. Эксперты ожидали подъема индекса PPI в декабре на 11,1%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дорожают акции интернет-компаний JD.com Inc. (SPB: JD) (+8,95%) и Meituan (+8,7%) и нефтяной CNOOC Ltd. (+8,1%).

Также укрепляются акции автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,6%) и BYD Co. (+5,4%), производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+3,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК поднялся на 1,35%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,66%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подорожали на 1,1%, бумаги другого представителя отрасли - Rio Tinto - поднялись в цене на 0,9%.

Цены на нефть стабильны в среду после максимального с начала 2022 года скачка по итогам предыдущей сессии.

Поддержку рынку оказало общее увеличение аппетита к риску на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что американский ЦБ сможет замедлить инфляцию, не подорвав экономического роста.

Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение резервов нефти в США по итогам седьмой недели подряд.

По информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,077 млн баррелей после падения на 6,432 млн баррелей неделей ранее.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $83,67 за баррель, что на $0,05 (0,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,85 (3,5%) - до $83,72 за баррель, максимума с 9 ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,28 за баррель, что на $0,06 (0,07%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов во вторник стоимость этих контрактов поднялась на $2,99 (3,8%) и составила $81,22 за баррель, самого высокого значения с 11 ноября.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован министерством энергетики в среду в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 января, на 1,6 млн баррелей. Они также ожидают увеличения запасов бензина на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Планы ФРС повысить ставки не приведут к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест, заявил Джером Пауэлл во вторник в ходе слушаний в банковском комитете Сената. При этом высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса, сказал он.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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