Рубль утром слегка меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 12 января. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,45-74,49 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,465 руб./$1 (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 84,79 руб./EUR1 (+11,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6 коп. к уровню закрытия 11 января, до 79,11 рубля.

Доллар при этом оказался на 37,05 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,84 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов 12 января на фоне неоднозначных внешних сигналов. Поддержку нацвалюте оказывает рост интереса инвесторов к рисковым активам на глобальном рынке. В то же время, некоторое давление на рубль оказывает нефть, которая сбавила темп роста, набранного в последние дни.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,68 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $81,3 за баррель, что на 0,1% выше цены на закрытие рынка 11 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,92%, китайский CSI300 - на 0,36%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,09%.

Американский рынок акций, начавший торги во вторник снижением, завершил сессию уверенным ростом. Рынок ждет публикации данных об инфляции в США, которые появятся в среду. Аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября.

Накануне в центре внимания инвесторов были слушания в Сенате Конгресса США по переназначению Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной резервной системы. В своей речи перед сенаторами Пауэлл отметил, что повышение ставки не приведет к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест, а высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса.

Также глава Федрезерва отметил, что высокая инфляция, достигшая 30-летнего максимума в ноябре прошлого года, во многом вызвана дисбалансом спроса и предложения из-за перебоев в цепочках поставок. По его мнению, ситуация улучшится в течение года, ослабив инфляционное давление.