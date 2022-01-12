Вероятен рост рынка акций РФ в ближайшее время - BCS Express

Вероятно продолжение роста российского рынка акций в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций во вторник возобновил подъем, чему способствовал позитивный внешний фон. Уверенно росли рынки акций Европы и США. Позитивная динамика наблюдалась и по большинству сырьевых товаров. В результате индекс Мосбиржи вернулся выше 3800 пунктов. Сохранение текущей ситуации на рынке commodities располагает к дальнейшему росту нашего рынка. Если отбросить геополитические факторы, то текущая оценка большинства "голубых фишек" выглядит фундаментально заниженной относительно сырьевых котировок и высокой форвардной дивидендной доходности. В среднесрочной перспективе следующие ориентиры по индексу Мосбиржи расположены около 4000-4050 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин отмечает, что в центре внимания в среду будут переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия-НАТО.

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