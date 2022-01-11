.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером немного усилил рост к доллару и евро на фоне ускорившей повышение нефти
.
ГЛАВНОЕ
В декабре инфляция замедлилась до 0,8%, за год разогналась до 8,4%
В декабре инфляция составила 0,82% после 0,96% в ноябре, сообщил Росстат. За 2021 год цены выросли на 8,39%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
Система гарантий в страховании жизни может появиться за три года
Систему гарантий по вкладам могут распространить на страхование жизни в течение ближайших трех лет, пишут "Известия". В пресс-службе Минфина bplfyb. сообщили, что такой законопроект будет внесен в правительство в 2022 году, по нему предусмотрен...
 
Минфин оценил доходы от расширения НДД - 84 млрд за пять лет
Режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли предложили расширить на 27 участков в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Республике Коми, следует из законопроекта о внесении изменений во вторую часть...
 
ЦБ хочет подстроить тарифы СБП под ценообразование МПС
Банк России попросил международные платежные системы (МПС) раскрыть принципы формирования их системы и динамику ценообразования на российском рынке, пишет "Коммерсантъ". Мониторинг уровня тарифов на платежные услуги позволяет более точно оценить...
 
11 января 2022 года 19:31

Рубль вечером немного усилил рост к доллару и евро на фоне ускорившей повышение нефти

Москва. 11 января. Доллар и евро немного усилили потери на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне более заметно дорожающей нефти и отсутствия нового геополитического негатива вокруг РФ после того, как ранее на этой неделе стартовали переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.

Курс доллара США составил 74,62 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 38,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,58 руб./EUR1, подешевев на 40 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,18 копейки - до 79,1 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне более активно дорожающей нефти и снижения степени напряженности игроков относительно антироссийских геополитических угроз. При этом в центре внимания инвесторов во вторник находятся слушания в Сенате США по утверждению Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Рынок ожидает, что кандидатура Пауэлла будет утверждена и он продолжит возглавлять Федрезерв второй четырехлетний срок подряд.

Пауэлл в ходе выступления на слушаниях намеревается заверить Конгресс, что американский ЦБ примет меры для борьбы с высоким уровнем инфляции, наблюдавшимся в течение прошлого года. "Мы будем использовать все инструменты, чтобы поддержать экономику и устойчивость рынка труда и не дать высокой инфляции укорениться", - говорится в тексте выступления Пауэлла, подготовленного для слушания в банковском комитете Сената.

Опубликованный на прошлой неделе протокол декабрьского заседания ФРС показал "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ, большинство из которых ожидает нескольких повышений ставки в 2022 году.

Важнейшим событием на этой неделе также станет публикация данных об инфляции в США в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября.

В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах повысились на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

Игроки также ждут новостей на тему внешней политики. Накануне в Женеве состоялись российско-американские межведомственные переговоры по гарантиям безопасности, российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он провел восьмичасовые консультации с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман. За день до этого, в воскресенье, 9 января, Рябков и Шерман провели предварительные переговоры.

Как заявил по итогам женевских переговоров Рябков, решение о дальнейших контактах с США по гарантиям безопасности будет принято по итогам консультаций РФ с НАТО и в рамках ОБСЕ. При этом замминистра отметил, что это решение будет во многом зависеть именно от итогов переговоров в Брюсселе.

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден условились во время телефонного разговора 30 декабря, что переговоры по безопасности должны состояться в первой половине января и проходить по трем линиям: двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).

Заседание Совета Россия-НАТО, которое состоится 12 января, будет первым с 2019 года. На нем также будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ-НАТО будет представлять замглавы МИД Александр Грушко.

Москва с декабря требует от НАТО и Вашингтона юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, главные требования сводятся к нерасширению НАТО, отказу принять в альянс Украину и Грузию, и возвращению НАТО вместе с вооружениями к границам 1997 года.

Представители США и НАТО говорят, что вопросы о расширении альянса могут решать только его участники и страны-заявители, третьих сторон это не касается.

Цены на нефть эталонных марок активно растут во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущих двух сессий. Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 7 января, и в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти примерно на 2 млн баррелей.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) обнародует свои данные во вторник вечером, а официальный отчет о запасах будет опубликован в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник выросла на 1,93% - до $82,43 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 2,12% - до $79,89 за баррель.

Тем временем опасения по поводу спроса на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон" продолжают оказывать давление на нефтяной рынок.

Китайские власти ввели локдаун в городе Аньян с населением 5 млн человек, ранее ограничения были введены в Сиане и Тяньцзине, четвертом по величине порте в мире, пишет Trading Economics.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, в ходе торгов вторника рубль дорожал, причем сильнее большинства других ключевых валют развивающихся стран. "Основными факторами поддержки национальной валюте выступили высокие цены на сырье, в том числе на нефть Brent, которая поднялась выше отметки $82 за баррель (около октябрьских максимумов), а также стабилизация ситуации на фондовом рынке США, что дает шанс на восстановление аппетита инвесторов к риску. Также отметим, что новостной фон нормализовался, объемы торгов на отечественном валютном рынке заметно выросли при удорожании рубля, что говорит о сохранении привлекательности отечественной валюты у инвесторов. Мы считаем, что на этой неделе рубль попытается закрепиться у нижней границы диапазона 74-75 руб./$1, однако не исключаем, что статистика США по инфляции может внести свои ощутимые коррективы, выведя пару обратно к верхней границе диапазона", - отмечает Жильников.

"Основной поддержкой для национальной валюты выступил рост цен на нефть и, кроме того, умеренно позитивной для него стала динамика валют развивающихся стран. В результате, во вторник пара "доллар-рубль" ушла ниже 75 руб./$1. В случае закрепления под данным уровнем можно ожидать дальнейшего снижения американской валюты и отступления в нижнюю часть диапазона 73-75 руб./$1, чему способствуют фундаментальные факторы", - отмечает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 января на 29,6 копейки, до 74,8355 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,31 копейки, до 84,8784 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 22,61 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,8587 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 26,68 копейки и составил 74,8647 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 246,811 млн, из которых $781,177 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 465,634 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 16,3 копейки, до 84,9033 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 16,04 копейки и составил 84,8802 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR534,012 млн, из которых EUR168,024 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR365,988 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 11 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 279,1 млрд рублей (при лимите 2,41 трлн рублей и спросе 2 трлн 279,1 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 декабря, банки разместили 1 трлн 625,9 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 439 млрд рублей) в среднем по ставке 8,45% годовых.

Банк России 11 января провел также депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 439 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 439 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,5% и 8,68% соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 9,02% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 9,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 9,66% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 января 2022 года 19:27
Рынок акций РФ во вторник отыграл вместе с нефтью потери начала недели, индекс Мосбиржи поднялся к 3785п
Москва. 11 января. Рынок акций РФ во вторник отыграл потери начала недели вместе с подорожавшей нефтью (Brent отскочила выше $82 за баррель) и подросшей фондовой Европой, а также на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг соседнего Казахстана. Индекс МосБиржи протестировал 3800 пунктов, но удержать рубеж не смог из-за негативных сигналов из США, где настроения остаются подавленными на ожиданиях скорого роста ставок Федрезерва.    читать дальше
.
11 января 2022 года 19:09
Котировки "длинных" евробондов РФ корректируются вверх, изменения цен остальных бумаг незначительные
Москва. 11 января. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций во вторник корректируются вверх после нескольких дней падения, отыгрывая наметившуюся стабилизацию ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries); изменения же цен остальных бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились в "длинном" сегменте и практически не изменились для остальных бумаг.    читать дальше
.
11 января 2022 года 19:01
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 12 января в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в декабре (04:30...    читать дальше
.
11 января 2022 года 18:46
Серьезные риски для рубля могут появиться во II полугодии 2022г - Альфа-банк
Серьезные риски для рубля могут появиться во II полугодии 2022г, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Турбулентное начало года подтверждает наш острожный взгляд на курс (наш прогноз по-прежнему 80 руб./$1 на конец 2022г): если на неликвидном рынке в первые дни нового года...    читать дальше
.
11 января 2022 года 18:18
Акции BASF привлекательны для покупки на текущих уровнях - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции крупнейшего в мире химического концерна BASF SE привлекательны для покупки на текущих уровнях, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции". Аналитики инвестиционной платформы указывают на ряд факторов в пользу акций компании: - Возрастает интерес к акциям циклических и фундаментально...    читать дальше
.
11 января 2022 года 17:49
Вероятны широкие амплитудные колебания индекса S&P 500 на горизонте года - BCS Express
Вероятны широкие разнонаправленные амплитудные колебания индекса S&P 500 на горизонте 12 месяцев, считают эксперты BCS Express. "Ожидаемое сворачивание программы QE и ужесточение монетарной политики не дают уверенности в продолжении стабильного роста индекса S&P 500 на горизонте ближайших 12...    читать дальше
.
11 января 2022 года 17:22
Julius Baer повысил прогнозную стоимость серебра на горизонте 3 и 12 месяцев
Аналитики Julius Baer повысили прогнозную стоимость серебра на горизонте трех и двенадцати месяцев до $22 и $20 за тройскую унцию соответственно, сообщается в комментарии банка. "Котировки золота и серебра колебались на фоне неоднозначности отчета по рынку труда США, опубликованного в прошлую...    читать дальше
.
11 января 2022 года 16:51
Акции Microsoft, Estee Lauder, S&P Global, Fortinet и D.R. Horton интересны для покупки в текущий момент - BCS Express
Акции Microsoft Corp., Estee Lauder Cos., S&P Global Inc., Fortinet Inc. и D.R. Horton Inc. интересны для покупки в текущий момент, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "В январе на рынке акций нередко случаются послепраздничные распродажи. Этот год не стал исключением. Назовем несколько...    читать дальше
.
11 января 2022 года 16:25
Инвестбанк Синара сохраняет прогнозную стоимость акций Intel на уровне $74
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогнозную стоимость акций Intel Corp. на уровне $74 за штуку, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "На наш взгляд, новость о назначении новым CFO Intel бывшего финансового директора Micron Technology Inc. Дэвида...    читать дальше
.
11 января 2022 года 16:14
Рубль днем подрастает к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и отсутствия нового негатива на внешнеполитическую тему
Москва. 11 января. Доллар и евро немного понижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и отсутствия нового геополитического негатива вокруг РФ после того, как ранее на этой неделе стартовали переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.    читать дальше
.
11 января 2022 года 16:02
Существуют риски ухода рубля выше 75 руб./$1 - BCS Express
Существуют риски возврата курса рубля к доллару выше уровня в 75 руб./$1, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку BCS Express Дмитрия Бабина. "Рубль не спешит расти, находясь под давлением негативной динамики ОФЗ, геополитической неопределенности, а также рисков, связанных с глобальной...    читать дальше
.
11 января 2022 года 15:38
Долгосрочная перспектива цены акций Intel остается умеренно позитивной - BCS Express
Долгосрочная перспектива котировок акций Intel Corp. остается умеренно позитивной, говорится в комментарии экспертов BCS Express. "Новость о назначении новым CFO Intel бывшего финансового директора Micron Technology Inc. Дэвида Зинснера (с 17 января 2022 года) носит умеренно позитивный характер и...    читать дальше
.
11 января 2022 года 15:17
Потенциал падения цены бумаг Акрона еще не исчерпан - "Велес Капитал"
Потенциал падения цены акций ПАО "Акрон" пока еще не исчерпан, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки бумаг "Акрона" приостановили падение, которое началось еще после выплаты дивидендов в конце прошлого года. Технические перспективы, однако, заметно...    читать дальше
.
11 января 2022 года 14:56
"Финам" рекомендует держать акции Newmont с целью $59,17
"Финам" рекомендует держать акции Newmont Corp. с целью $59,17 на конец 2022г, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "После консолидации ряда активов Newmont стала крупнейшей компанией в отрасли, занимая 1-е место в мировой добыче золота. Newmont имеет сильную стратегию,...    читать дальше
.
11 января 2022 года 14:34
Рубль вернется к уровню 74 руб./$1 и ниже при отсутствии геополитических потрясений - "Велес Капитал"
Рубль постепенно вернется к уровню 74 руб./$1 и ниже при отсутствии новых геополитических потрясений, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. Эксперт отмечает, что во вторник с открытия доллар держится на российском рынке ниже 75 руб./$1. В целом рублю...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.