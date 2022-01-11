Котировки "длинных" евробондов РФ корректируются вверх, изменения цен остальных бумаг незначительные

Москва. 11 января. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций во вторник корректируются вверх после нескольких дней падения, отыгрывая наметившуюся стабилизацию ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries); изменения же цен остальных бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились в "длинном" сегменте и практически не изменились для остальных бумаг.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию 10 января и составила 112,925% от номинала, что соответствует доходности 2,17% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 9 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 103,32% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 1,06% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 5 пунктов и составил 111 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 53 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 130,84% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 3,78% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 70 базисных пунктов, до 124,98% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,84% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подешевели всего на 1 базисный пункт, до 108,33% от номинала (доходность не изменилась и составила 2,715% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 2 базисных пункта, подешевев до 105,02% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 1,82% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 84 базисных пункта, подорожав до 120,96% от номинала (доходность снизилась на 4,5 базисного пункта и составила 3,94% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 5 базисных пунктов, до 106,92% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 2,87% годовых).

"После нескольких дней активного снижения котировок как US Treasuries, так и российских еврооблигаций, чему способствовала публикация на прошлой неделе протокола декабрьского заседания ФРС, усилившая опасения инвесторов относительно скорого начала ужесточения Федрезервом денежно-кредитной политики, сегодня наблюдается некоторая стабилизация ситуации на мировых долговых рынках. Причем, если "короткие" и среднесрочные евробонды РФ просто приостановили падение и демонстрировали сегодня боковую динамику, то цены "длинных" выпусков, наиболее пострадавшие в предыдущие дни, во вторник смогли умеренно подрасти в рамках коррекции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.