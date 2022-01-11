Серьезные риски для рубля могут появиться во II полугодии 2022г - Альфа-банк

Серьезные риски для рубля могут появиться во II полугодии 2022г, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Турбулентное начало года подтверждает наш острожный взгляд на курс (наш прогноз по-прежнему 80 руб./$1 на конец 2022г): если на неликвидном рынке в первые дни нового года российская валюта упала до 77 руб./$1, то на более значительных объемах она могла бы легко пойти и ниже. Следует упомянуть, что это произошло несмотря на рост цен на нефть до $82/барр., то есть российский рынок по-прежнему сосредоточен на политических рисках больше, чем на экономических факторах", - пишет эксперт.

Орлова подчеркивает, что недавнее движение рубля происходило в отсутствии движения по другим валютам формирующихся рынков, но контекст для всего этого класса активов стал более негативным - ФРС опубликовала достаточно жесткий комментарий к своему заседанию в прошлом месяце, и доходности по 10-летним казначейским обязательствам США подскочили до 1,7-1,8%.

Наконец, геополитический ландшафт выглядит особенно сложно для рубля на горизонте 2П22: выборы в палату представителей в США вернут внимание к теме санкций, а события в Казахстане говорят о проявлении дополнительного фактора неопределенности, имеющего новую географию (Центральная Азия) и напрямую влияющего на политический горизонт 2024г в России.

"В итоге, уровни 70-75 руб./$1 по рублю выглядят привлекательно для формирования валютной позиции, а наш прогноз курса на уровне 80 руб./$1 на конец этого года, который был вне консенсуса рынка еще месяц назад, на фоне событий начала текущего года выглядит все более и более обоснованным", - резюмирует стратег банка.

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