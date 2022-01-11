Акции BASF привлекательны для покупки на текущих уровнях - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции крупнейшего в мире химического концерна BASF SE привлекательны для покупки на текущих уровнях, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Аналитики инвестиционной платформы указывают на ряд факторов в пользу акций компании:

- Возрастает интерес к акциям циклических и фундаментально недооцененных компаний. С учетом ожидаемого снижения проблем с цепочками поставок особенно привлекательно выглядят компании Еврозоны, к числу которых относится и BASF.

- Концерн анонсировал двухлетнюю программу обратного выкупа в размере 3 млрд евро.

- В течение двух лет дивдоходность акций BASF может вырасти с текущих 5% до 6% в евро.

- В этом году на IPO может выйти нефтегазовая компания Wintershall Dea, больше 70% акций которой принадлежит BASF.

- BASF остается недооцененным по мультипликаторам - торгуется на уровне 10,8х P/E против среднего по отрасли в 12,4х.

- Согласно консенсус-прогнозам, потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 20%.

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