Вероятны широкие амплитудные колебания индекса S&P 500 на горизонте года - BCS Express

Вероятны широкие разнонаправленные амплитудные колебания индекса S&P 500 на горизонте 12 месяцев, считают эксперты BCS Express.

"Ожидаемое сворачивание программы QE и ужесточение монетарной политики не дают уверенности в продолжении стабильного роста индекса S&P 500 на горизонте ближайших 12 месяцев. Более вероятными выглядят волатильные сценарии, предполагающие широкие амплитудные колебания, периодически меняющие направления под влиянием новостной повестки. При этом нельзя исключать, что актуальные исторические максимумы в моменте будут переписаны. Инвесторам имеет смысл сместить фокус внимания на сильные фундаментальные истории, которые могут демонстрировать стойкость перед лицом общерыночной волатильности", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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