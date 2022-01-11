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11 января 2022 года 16:14

Рубль днем подрастает к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и отсутствия нового негатива на внешнеполитическую тему

Москва. 11 января. Доллар и евро немного понижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и отсутствия нового геополитического негатива вокруг РФ после того, как ранее на этой неделе стартовали переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.

Курс доллара США составил 74,84 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,88 руб./EUR1, подешевев на 9,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,19 копейки - до 79,36 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 января на 29,6 копейки, до 74,8355 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,31 копейки, до 84,8784 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне дорожающей нефти. Участники рынка ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла вечером во вторник и ключевых данных об инфляции в США в декабре, которые будут опубликованы в среду.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) в декабре 2021 года вырос на 7% в годовом выражении и на 0,4% относительно ноября. В ноябре потребительские цены в Соединенных Штатах выросли на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года.

Пауэлл выступит на слушаниях в Сенате, которые касаются его выдвижения на второй четырехлетний срок в качестве председателя ФРС президентом США Джо Байденом. Пауэлл получил поддержку обеих партий, и эксперты ожидают, что он будет утвержден на должность. Однако он может столкнуться с критикой из-за резкого скачка инфляции в прошлом году, пишет MarketWatch.

Пауэлл намеревается заверить Конгресс, что американский ЦБ примет меры против закрепления на текущем уровне высокой инфляции, наблюдавшейся в течение прошлого года. "Мы будем использовать наши инструменты, чтобы поддержать экономику и устойчивость рынка труда и не дать высокой инфляции укорениться", - говорится в тексте выступления Пауэлла, подготовленного для слушания в банковском комитете Сената.

Игроки также ждут новостей на тему внешней политики. 10 января представители США и России провели переговоры в Женеве. Замглавы МИД Сергей Рябков провел восьмичасовые консультации с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Москва с декабря требует от НАТО и Вашингтона юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, главные требования сводятся к нерасширению НАТО, отказу принять в альянс Украину и Грузию, и возвращению НАТО вместе с вооружениями к границам 1997 года.

Представители США и НАТО говорят, что вопросы о расширении альянса могут решать только его участники и страны-заявители, третьих сторон это не касается.

9 января Рябков и Шерман провели предварительные переговоры.

В Кремле воздерживаются от каких-либо комментариев в связи с прошедшими в Женеве российско-американскими консультациями о гарантиях безопасности, считают их преждевременными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал "Интерфаксу", что давать оценки переговорам после первого раунда "еще рано".

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден условились во время телефонного разговора 30 декабря, что переговоры по безопасности должны состояться в первой половине января и проходить по трем линиям: двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).

Заседание Совета Россия-НАТО, которое состоится 12 января, будет первым с 2019 года. На нем также будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ-НАТО будет представлять замглавы МИД Александр Грушко.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущей сессии. На рынок вернулся некоторый аппетит к риску, при этом поддержку ценам на нефть оказывает ослабление доллара США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник выросла на 1,51% - до $82,09 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,57% - до $79,46 за баррель.

Давление на котировки накануне оказали опасения по поводу спроса на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

В китайском городе Тяньцзинь недалеко от Пекина началось тестирование населения на COVID-19 после того, как у 20 человек обнаружили коронавирус, сообщили государственные СМИ в минувшие выходные. Новые заражения выявили 7 и 8 января, при этом у двух человек подтвердилось заражение штаммом "омикрон".

"Продолжение восстановление рубля под вопросом. Во-первых, игроки находятся в подвешенном состоянии в ожидании новостей с саммита Россия-НАТО. Вашингтон уже заявил, что готовит ответ на случай вторжения Москвы на Украину. Во-вторых, растет вероятность более агрессивного повышения ставок ФРС, что поддерживает бычий тренд по индексу USD, хотя тот и слегка пробуксовывает в последнее время. Так, подтверждение пробоя поддержки 74,5 руб./$1 на данный момент маловероятно, тогда как риск возвращения котировок пары выше 75 руб./$1. достаточно высок. В свете упомянутых переговоров и ожидания свежих макроэкономических сигналов из США волатильность курса нашей валюты в предстоящие дни, похоже, будет оставаться высокой", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Итоги вчерашних переговоров Россия-США нельзя назвать прорывными, и инвесторы предпочитают дождаться дальнейших событий на встрече Россия-НАТО. К существенному укреплению рубля пока не располагают и возросшие опасения более раннего ужесточения ДКП в США. На этом фоне до дальнейшего развития геополитической ситуации курс пары "доллар-рубль", вероятно, останется вблизи 75 руб./$1 с потенциалом к дальнейшему снижению", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России 10 января провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 598,4 млрд рублей (при лимите 2,56 трлн млрд рублей и спросе 1 трлн 598,4 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых.

Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 35 дней привлекли 30,01 млрд рублей при лимите в 30,01 млрд рублей, следует из материалов ЦБ РФ. На предыдущем аналогичном аукционе в декабре 2021 года банки привлекли 100 млрд рублей.

Банк России во вторник, 11 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 279,1 млрд рублей (при лимите 2,41 трлн рублей и спросе 2 трлн 279,1 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 декабря, банки разместили 1 трлн 625,9 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 439 млрд рублей) в среднем по ставке 8,45% годовых.

Банк России 11 января провел также депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 439 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 439 млрд рублей) в среднем по ставке 8,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,5% и 8,68% соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 9,02% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 9,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 9,66% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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