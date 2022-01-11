Julius Baer повысил прогнозную стоимость серебра на горизонте 3 и 12 месяцев

Аналитики Julius Baer повысили прогнозную стоимость серебра на горизонте трех и двенадцати месяцев до $22 и $20 за тройскую унцию соответственно, сообщается в комментарии банка.

"Котировки золота и серебра колебались на фоне неоднозначности отчета по рынку труда США, опубликованного в прошлую пятницу, но в итоге вернулись к начальным значениям. Гораздо более примечательной является их устойчивость к быстрому росту доходности американских облигаций, что говорит о том, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США уже заложено в цену драгоценных металлов как минимум частично. Хотя наш оптимистичный прогноз по росту глобальной экономики предполагает дальнейшее ослабление спроса и снижение цен на защитные активы, мы считаем, что понижательные риски для золота и серебра от текущих уровней носят ограниченный характер", - пишет руководитель исследовательской группы Next Generation Карстен Менке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.