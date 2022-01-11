Инвестбанк Синара сохраняет прогнозную стоимость акций Intel на уровне $74

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогнозную стоимость акций Intel Corp. на уровне $74 за штуку, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"На наш взгляд, новость о назначении новым CFO Intel бывшего финансового директора Micron Technology Inc. Дэвида Зинснера позитивна для акций Intel с учетом большого и успешного опыта работы топ-менеджера. Мы считаем, что способность генерального директора Пэта Гелсингера привлекать к работе в Intel ветеранов отрасли - важный нематериальный фактор, который в конечном счете положительно скажется на капитализации компании. Сохраняем нашу оценку справедливой стоимости акции Intel в размере $74 за штуку и считаем акции компании одними из самых привлекательных в секторе с потенциалом роста 34% от текущего уровня", - пишет аналитик банка Сергей Вахрамеев.

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