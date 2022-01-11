Существуют риски ухода рубля выше 75 руб./$1 - BCS Express

Существуют риски возврата курса рубля к доллару выше уровня в 75 руб./$1, говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку BCS Express Дмитрия Бабина.

"Рубль не спешит расти, находясь под давлением негативной динамики ОФЗ, геополитической неопределенности, а также рисков, связанных с глобальной инфляцией и направленных против нее действий ключевых центробанков. Поэтому доллар может вернуться выше 75 руб./$1, если один из этих факторов ухудшится", - указывает эксперт инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.