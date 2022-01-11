Долгосрочная перспектива цены акций Intel остается умеренно позитивной - BCS Express

Долгосрочная перспектива котировок акций Intel Corp. остается умеренно позитивной, говорится в комментарии экспертов BCS Express.

"Новость о назначении новым CFO Intel бывшего финансового директора Micron Technology Inc. Дэвида Зинснера (с 17 января 2022 года) носит умеренно позитивный характер и может принести плоды в долгосрочной перспективе. Все внимание инвесторов будет приковано к выходу ближайшего отчета за IV квартал 2021 года и ко встрече с инвесторами в середине февраля. С технической стороны акции могут уйти в коррекцию, учитывая негативное воздействие роста доходностей по гособлигациям США. На короткой дистанции бумаги хорошо подходят для спекуляций. Долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной: компания планирует расширить производство и предоставлять услуги контрактного производства, а акции фундаментально недооценены", - пишут аналитики инвестиционной компании.

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