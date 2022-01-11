Потенциал падения цены бумаг Акрона еще не исчерпан - "Велес Капитал"

Потенциал падения цены акций ПАО "Акрон" пока еще не исчерпан, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки бумаг "Акрона" приостановили падение, которое началось еще после выплаты дивидендов в конце прошлого года. Технические перспективы, однако, заметно ухудшились, а отскочить наверх им помогает главным образом краткосрочная перепроданность. Так, ADX дневного графика указывает на преобладание нисходящего тренда, сила которого лишь незначительно уменьшилась. Об актуальности "коротких" позиций говорит и положение бумаг ниже сопротивления 12300 рублей (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и наличие у них потенциала снижения к среднесрочной поддержке 9950 рублей (средняя полоса Боллинджера недельного графика). До закрепления выше 12300 рублей "длинные" позиции по акциям связаны с высоким риском: пытаться сыграть на отскок лучше в районе психологически важной отметки 10000 рублей", - отмечает эксперт в комментарии.

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