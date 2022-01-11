"Финам" рекомендует держать акции Newmont с целью $59,17

"Финам" рекомендует держать акции Newmont Corp. с целью $59,17 на конец 2022г, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"После консолидации ряда активов Newmont стала крупнейшей компанией в отрасли, занимая 1-е место в мировой добыче золота. Newmont имеет сильную стратегию, направленную на закрепление отраслевого лидерства, достижение значимых целей по ESG, поддержание низкой долговой нагрузки и обеспечение высоких выплат акционерам. Снижение показателей в III кв. было вызвано временными причинами и должно быть компенсировано в IV кв. Вместе с тем мы полагаем, что рыночная капитализация Newmont вполне соответствует ее фундаментальной оценке в условиях стабилизации объемов добычи, слабой динамики котировок золота и умеренного роста затрат", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Newmont Corporation - американская горнодобывающая компания, которая за 20 лет путем расширения деятельности, покупки активов и слияний выросла до положения крупнейшей в мире золотодобывающей компании с долей около 6% мировой добычи золота. Newmont располагает первоклассными активами на четырех континентах, в странах с низкими политическими рисками.

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