Рубль вернется к уровню 74 руб./$1 и ниже при отсутствии геополитических потрясений - "Велес Капитал"

Рубль постепенно вернется к уровню 74 руб./$1 и ниже при отсутствии новых геополитических потрясений, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

Эксперт отмечает, что во вторник с открытия доллар держится на российском рынке ниже 75 руб./$1. В целом рублю благоволит внешний фон. Так, основные фондовые индексы Европы и фьючерсы в США отражали во вторник аппетит инвесторов к риску, котировки нефти прибавляли более 1,5% (по марке Brent), пытаясь закрепиться выше $82 за баррель, а индекс доллара умеренно снижался к корзине основных мировых валют.

В то же время аппетит к риску на внешних рынках по-прежнему сдерживается тревожной эпидемиологической ситуацией в мире из-за штамма "омикрон". В частности, все новые рекорды заболеваемости фиксируются в США, а ряд китайских провинций ввели новые локдауны после обнаружения штамма.

"Основное внимание инвесторов на неделе будет приковано к выходу данных по инфляции в США за декабрь (в среду), - указывает Кравченко. - В годовом выражении рынок ожидает ускорения ИПЦ до 7%. Впрочем, инвесторы уже давно готовы к нормализации ДКП, поэтому вряд ли испугаются каких-либо неприятных сюрпризов по инфляции из США. При этом распространение омикрона вряд ли может внести коррективы в планы ФРС по сворачиванию стимулов. Во вторник рынок также будет следить за выступлением главы ФРС в Сенате".

Для рубля ключевым фактором, по мнению эксперта, остается геополитическая ситуация. С одной стороны, прошедшие накануне переговоры российской и американской сторон не принесли каких-либо положительных итогов, с другой стороны - после тревожного начала года геополитический фон постепенно стабилизируется. Без серьезных потрясений в части геополитики стратег инвесткомпании ожидает постепенного возвращения курса доллар/рубль к уровням конца прошлого года - 74 руб./$1 и ниже.

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