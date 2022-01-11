Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник в диапазоне 4630-4680п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться во вторник в диапазоне 4630-4680 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 по-прежнему опускается к нижней границе восходящего канала. Ближайшее сопротивление для индекса находится вблизи 50-дневной скользящей средней. RSI также движется ниже 50 пунктов ближе к зоне перепроданности, индикатор MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции, что в совокупности свидетельствует в пользу коррекции индексов в предстоящую сессию" - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что продолжается сезон публикаций результатов за IV квартал, но все больше компаний представляют более слабые отчеты по сравнению с прошлыми периодами. В частности, по данным FactSet, в настоящий момент количество эмитентов, прогнозирующих отрицательные значения EPS, превышает аналогичный показатель за любой квартал начиная с 2020г. Эксперты Goldman Sachs убеждены, что наиболее сложно сохранить прибыльность будет компаниям с высокими затратами на рабочую силу и/или подверженным инфляции заработной платы. При этом стратеги инвестдома полагают, что темпы повышения оплаты труда снизятся до 4% по сравнению с 4,7% г/г в декабре, а ФРС может начать сокращать баланс не позднее июля и четырежды повысить процентные ставки в текущем году.

Эти факторы, по мнению аналитиков "Фридом Финанс", говорят в пользу большей привлекательности компаний "стоимости" по сравнению с бумагами "роста", а также свидетельствуют о том, что распродажи акций эмитентов, которые начнут устойчиво генерировать прибыль не ранее чем через несколько лет, по всей видимости, продолжатся.

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